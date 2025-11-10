FC Nantes : un chassé croisé totalement inattendu en vue entre Conceiçao et Deschamps ?
Real Madrid : les griefs de Mbappé et Vinicius à Xabi Alonso sont connus

Les joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, avec Xabi Alonso à leurs côtés.
Raphaël Nouet
10 novembre 2025

Ca se tend entre Xabi Alonso et le vestiaire du Real Madrid. L’entraîneur du Real Madrid a perdu le soutien des poids lourds en raison de deux exigences précises.

Débarqué il y a cinq mois en provenance du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso était présenté comme l’entraîneur idéal pour le Real Madrid. Après le conservateur Carlo Ancelotti, il incarnait la modernité qui faisait défaut aux Merengue la saison dernière. Mais après moins d’un semestre, la lune de miel est déjà terminée. Pourtant, le Real est leader de Liga, bien placé en Champions League, mais la façon dont le milieu de terrain gère ses troupes serait à l’origine d’une rupture avec le vestiaire qui pourrait lui être fatale.

Il est beaucoup trop autoritaire

Selon les médias espagnols, les joueurs du Real Madrid auraient deux principaux griefs à l’encontre de leur entraîneur. Le premier va rappeler de mauvais souvenirs à Kylian Mbappé : Xabi Alonso veut tout contrôler, sur et en dehors du terrain, est hyper pointilleux et fait des séances vidéo beaucoup trop longues. Un peu comme Luis Enrique au PSG, ce qui avait lassé le natif de Bondy. L’autre reproche, c’est sa gestion de certains joueurs, comme Vinicius Jr ou Rodrygo. Trop autoritaire, distant et parfois dur, le Basque s’est mis à dos plusieurs poids lourds du vestiaire.

Un renvoi n’est pas encore à l’ordre du jour mais l’expérience Xabi Alonso au Real Madrid est en train de tourner au vinaigre. Florentino Pérez voulait en priorité Jürgen Klopp et il se pourrait que l’Allemand soit relancé si jamais des contre-performances comme celles de la semaine dernière (0-1 à Liverpool, 0-0 chez les Rayo Vallecano) venaient à se reproduire…

LigaReal Madrid
