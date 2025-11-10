Revue de presse espagnole : coup dur pour Mbappé au Real, le Barça perd un nouveau joueur

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 10 novembre 2025. Au menu : la surprenante disette de Kylian Mbappé au Real Madrid et la perte de Marc Casado au FC Barcelone.

AS : « La Liga se resserre »

Le triste match nul du Real Madrid face au Rayo Vallecano (0-0) combiné à la victoire du FC Barcelone à Vigo (4-2) a resserré la tête de la Liga : les Merengues ne comptent plus que trois points d’avance sur les Blaugranas à la trêve.

MARCA : « Coup de frein »

Le coup de frein du Real Madrid est symbolisé par Kylian Mbappé. « Cela faisait 8 journées de suite en Liga que l’attaquant tricolore inscrivait au moins un but. La série a pris fin hier face au Rayo. Peu servi au sein d’une équipe loin de dominer son sujet, l’ancien Parisien n’a guère eu de ballons pour s’illustrer et ne s’est procuré qu’une seule véritable occasion, lorsqu’il a profité d’une passe de Vinicius pour tirer du coin de la surface, mais sans parvenir à envelopper suffisamment sa frappe pour cadrer (60e).

SPORT : « Pression à Madrid »

Le Barça n’a pas manqué l’occasion de mettre la pression sur le Real Madrid en s’imposant assez largement hier à Vigo. Seul ombre au tableau : Marc Casado a reçu un coup au niveau de l’adducteur et passera des examens ce lundi. Selon José Alvatez, le milieu blaugrana pourrait être indisponible entre deux et trois semaines.

MUNDO DEPORTIVO : « Réaction »

Mundo Deportivo salue la réaction d’orgueil du FC Barcelone, qui revient à trois points du Real Madrid au classement de la Liga. Le triplé du revenant polonais Robert Lewandowski a bien aidé.