RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
William Tertrin
20 novembre 2025

Avant le choc entre le RC Lens et le RC Strasbourg, le coach Pierre Sage et l’attaquant Morgan Guilavogui ont évoqué la saison lensoise, avec forcément l’Europe en jeu.

Après 12 journées de Ligue 1, le RC Lens s’affiche comme l’une des bonnes surprises de ce début de saison, pointant à la troisième place de Ligue 1 à égalité avec l’OM, 2e. Une très belle forme retrouvée après une saison dernière assez décevante. Et le symbole de cette nouvelle identité se nomme Pierre Sage, le coach lensois arrivé l’été dernier.

La fin d’année sera déterminante !

Interrogé sur l’influence de son arrivée sur les performances de l’équipe en conférence de presse ce jeudi, Pierre Sage souligne l’importance du collectif et de la réceptivité des joueurs :

« La chance que j’ai, c’est d’avoir autour de moi des gens qui travaillent très bien et d’avoir des joueurs qui sont très réceptifs. Donc, effectivement, la greffe a pris et a même pris rapidement. Et aujourd’hui, on peut se féliciter d’avoir bien commencé. Mais j’aimerais bien qu’on se félicite de bien finir. Et c’est tout l’enjeu de cette période actuelle. »

Selon lui, cette période de fin d’année avec quatre matchs de Ligue 1 (Strasbourg, Angers, Nantes, Nice) sera déterminante pour la suite de la saison, alors que Lens peut espérer finir européen en fin de saison :

« Jusqu’à Noël, on va décider, quelque part, la saison qu’on aura à jouer. Est-ce qu’on va rentrer dans le rang ou est-ce qu’elle peut être exceptionnelle au vu de notre départ ? C’est tout l’enjeu »

Guilavogui pense au titre

Du côté des joueurs, Morgan Guilavogui se réjouit du début de saison mais garde les pieds sur terre :

« Ce n’est pas une fixette, mais pour justifier les choix du coach, ça prouve que les joueurs qui sont mis en place et que le groupe tourne super bien. Il n’y avait pas beaucoup de gens qui pensaient qu’on allait être là cette saison. »

L’attaquant, revenu l’été dernier à Lens, reste cependant ambitieux :

« Nous, quand on a vu notre début de saison, notre groupe, on savait qu’on pouvait faire de belles choses. On n’est même pas encore à la moitié du championnat, mais c’est déjà bien d’y être. Et en tout cas, on fait tout pour y rester et même aller chercher la première place. Pourquoi pas ? »

Entre une méthode éprouvée et une équipe réceptive, Lens semble bien parti pour prolonger ce début de saison prometteur. La clé sera maintenant de transformer ce départ solide en une performance durable tout au long de l’année, avec l’immense choc contre Strasbourg samedi en ligne de mire.

Tous propos rapportés par Lensois.com.

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Mercato...

OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud
Mercato...

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a calmé tout le monde à sa façon, et c’était brutal !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un petit lot de consolation après les blessures de Stassin et Duffus

Par William Tertrin
L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG
Equipe de France...

L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG

Par William Tertrin
Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais
Equipe de France...

Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais

Par William Tertrin
FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien

Par William Tertrin
Habib Beye répondant aux questions de Ligue1+ avant le match PFC-Rennes.
Ligue 1...

Stade Rennais : en plus de Pogba, deux grosses craintes pour Beye face à Monaco

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Mercato...

OL Mercato : un transfert XXL à prévoir cet hiver en plus de l’arrivée d’Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis

Par William Tertrin
Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…
PSG...

Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…

Par Louis Chrestian
Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
AS Monaco...

Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !

Par Louis Chrestian
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Mercato...

Mercato : Griezmann serait-il la meilleure option de l’OM en janvier ?

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : la priorité hivernale est connue 

Par Bastien Aubert
ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !
ASSE...

ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !

Par Louis Chrestian
OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !
OM...

OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !
Equipe de France...

FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !

Par Louis Chrestian
ASSE : La fin du rêve pour Kevin Pedro ?
ASSE...

ASSE : La fin du rêve pour Kevin Pedro ?

Par Louis Chrestian
OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !
Liga...

OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !

Par Louis Chrestian
OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l’OM !
OGC Nice...

OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l’OM !

Par Louis Chrestian
OM : Le point complet sur les cinq blessés avant Nice !
OM...

OM : Le point complet sur les cinq blessés avant Nice !

Par Louis Chrestian
PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
PSG...

PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !

Par Louis Chrestian
FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet