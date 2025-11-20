RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !

Avant le choc entre le RC Lens et le RC Strasbourg, le coach Pierre Sage et l’attaquant Morgan Guilavogui ont évoqué la saison lensoise, avec forcément l’Europe en jeu.

Après 12 journées de Ligue 1, le RC Lens s’affiche comme l’une des bonnes surprises de ce début de saison, pointant à la troisième place de Ligue 1 à égalité avec l’OM, 2e. Une très belle forme retrouvée après une saison dernière assez décevante. Et le symbole de cette nouvelle identité se nomme Pierre Sage, le coach lensois arrivé l’été dernier.

La fin d’année sera déterminante !

Interrogé sur l’influence de son arrivée sur les performances de l’équipe en conférence de presse ce jeudi, Pierre Sage souligne l’importance du collectif et de la réceptivité des joueurs :

« La chance que j’ai, c’est d’avoir autour de moi des gens qui travaillent très bien et d’avoir des joueurs qui sont très réceptifs. Donc, effectivement, la greffe a pris et a même pris rapidement. Et aujourd’hui, on peut se féliciter d’avoir bien commencé. Mais j’aimerais bien qu’on se félicite de bien finir. Et c’est tout l’enjeu de cette période actuelle. »

Selon lui, cette période de fin d’année avec quatre matchs de Ligue 1 (Strasbourg, Angers, Nantes, Nice) sera déterminante pour la suite de la saison, alors que Lens peut espérer finir européen en fin de saison :

« Jusqu’à Noël, on va décider, quelque part, la saison qu’on aura à jouer. Est-ce qu’on va rentrer dans le rang ou est-ce qu’elle peut être exceptionnelle au vu de notre départ ? C’est tout l’enjeu »

Guilavogui pense au titre

Du côté des joueurs, Morgan Guilavogui se réjouit du début de saison mais garde les pieds sur terre :

« Ce n’est pas une fixette, mais pour justifier les choix du coach, ça prouve que les joueurs qui sont mis en place et que le groupe tourne super bien. Il n’y avait pas beaucoup de gens qui pensaient qu’on allait être là cette saison. »

L’attaquant, revenu l’été dernier à Lens, reste cependant ambitieux :

« Nous, quand on a vu notre début de saison, notre groupe, on savait qu’on pouvait faire de belles choses. On n’est même pas encore à la moitié du championnat, mais c’est déjà bien d’y être. Et en tout cas, on fait tout pour y rester et même aller chercher la première place. Pourquoi pas ? »

Entre une méthode éprouvée et une équipe réceptive, Lens semble bien parti pour prolonger ce début de saison prometteur. La clé sera maintenant de transformer ce départ solide en une performance durable tout au long de l’année, avec l’immense choc contre Strasbourg samedi en ligne de mire.

Tous propos rapportés par Lensois.com.