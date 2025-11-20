RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis

OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !
Après la nouvelle convocation de Florian Thauvin avec l’équipe de France, son retour avec le RC Lens sera scruté de très près. Et tout est fait pour qu’il soit mis dans les meilleures conditions.

À l’approche d’un rendez-vous déjà capital contre Strasbourg, le RC Lens, qui sera privé de Machado (blessé) et Gradit (suspendu) peaufine chaque détail autour de Florian Thauvin. La gestion de l’international français, auréolé d’une nouvelle convocation chez les Bleus, est au cœur des attentions du staff lensois, bien décidé à préserver sa fraîcheur et à relancer l’étincelle qui fait la différence.

Thauvin doit surfer sur le match contre Monaco

Sacré joueur du mois de septembre en Ligue 1, Florian Thauvin symbolisait alors la dynamique offensive retrouvée de Lens. Son retour sous le maillot bleu, six ans après sa dernière sélection, reste l’un des temps forts de sa trajectoire cette saison. Malgré un passage plus discret lors du mois d’octobre, Thauvin a su inverser la tendance lors de la dernière journée à Monaco, avec une prestation marquante qui a galvanisé ses coéquipiers.

Sur le plan statistique, il affiche déjà 2 buts et 2 passes décisives en championnat, tout en se hissant parmi les cadres de l’effectif avec plus de 85 % des minutes jouées. Ce regain de confiance, vital pour la suite, replace le Lensois dans la course aux objectifs du club, mais impose aussi une gestion de tous les instants, notamment après des déplacements éprouvants en sélection.

Un programme personnalisé pour éviter un nouveau coup de mou

Le staff artésien n’a rien laissé au hasard pour orchestrer le retour de Thauvin. Pierre Sage, l’entraîneur lensois, l’a affirmé en conférence de presse ce jeudi, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com : « Mercredi, il était en séance avec nous sur l’ensemble de la séance. On a réparti sa charge d’entraînement sur la semaine un peu différemment. Mais dans tous les cas, oui, on a pris en compte le fait qu’il voyage, et notamment qu’il voyage en Azerbaïdjan. On a pris en compte le fait qu’il ne joue pas le premier match et qu’il joue très peu dans le deuxième, ce qui fait qu’il a eu une baisse complète de son rythme pendant beaucoup de temps consécutif. Il faut donc le remettre en rythme et on s’appuie aussi sur le fait qu’il soit revenu avec le sourire et la volonté de livrer les mêmes performances que celles qu’il a livrées à Monaco. Pour nous, c’est une vraie opportunité de bien enchaîner avec lui. »

Concrètement, Thauvin a alterné séances collectives – entièrement intégrées mercredi – et travail individualisé en salle à l’approche du match. Cet ajustement vise à éviter toute rechute après une première période post-sélection moins brillante. Pour Sage et son équipe, la fraîcheur mentale du joueur constitue déjà un motif de satisfaction.

Pierre Sage affiche les ambitions du RC Lens avec Thauvin

Pour Pierre Sage, l’objectif est clair : transformer le retour progressif de Thauvin en tremplin pour le collectif. Avec le souvenir éclatant de la performance à Monaco et une motivation retrouvée, le coach entrevoit sûrement une fin d’année canon avec son numéro 10.

Dans un contexte où la saison bascule et où chaque point comptera dans la course aux places européennes, la relance de Thauvin incarne la volonté de Lens de s’appuyer sur ses leaders pour rester dans le tempo. La gestion maîtrisée du staff, nourrie par l’expérience internationale et la culture de la performance, doit servir de levier dès la réception de Strasbourg.

Le défi est de taille, mais l’alignement du groupe autour d’un Thauvin prêt à retrouver son meilleur niveau laisse poindre l’espoir sur les travées de Bollaert. À deux jours de ce choc à fort enjeu, tous les regards sont donc tournés vers la gestion subtile de Thauvin. Un enjeu humain et sportif, symbole d’un RC Lens déterminé à jouer le haut du tableau cette saison encore.

