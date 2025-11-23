ASSE : Jaber vise la tête !
Le Real Madrid au cœur d'un gros scandale après son hommage à Diogo Jota et son frère
William Tertrin
23 novembre 2025

Moment d’émotion troublé dimanche lors de l’Assemblée générale du Real Madrid, où un hommage solennel a été entaché par une erreur retentissante, à quelques heures du match de Liga face à Elche. Alors que le club saluait la mémoire de disparus, une confusion d’identité a bouleversé l’équilibre de la cérémonie, faisant basculer la sobriété dans l’embarras.

Une erreur embarrassante pendant l’Assemblée générale

Dans la tradition annuelle de mémoire, le Real Madrid a diffusé une vidéo rendant hommage à tous ceux du monde footballistique qui nous ont quittés cette année. Mais au sein de ce montage, un sentiment de gêne a rapidement gagné la salle : l’image d’André Silva, attaquant portugais d’Elche, est apparue par erreur à la place de celle du frère de Diogo Jota, tragiquement décédé en juillet dernier dans un accident de voiture. L’ancien joueur de Liverpool, conducteur du véhicule, a également perdu la vie.

Les excuses officielles du Real Madrid

Conscient de la gravité de la confusion, Florentino Pérez a pris la parole sans attendre pour reconnaître l’erreur sur la scène. Aussitôt l’incident constaté, le Real Madrid a publié un message d’excuses sur ses réseaux sociaux.

« Le Real Madrid présente ses excuses à Elche et à son joueur André da Silva pour avoir inclus par erreur son image dans l’hommage vidéo du club, à la place de celle d’André Silva, frère du joueur de Liverpool Diogo Jota. Nous regrettons cet incident ».

L’incident madrilène rappelle à quel point le football, s’il est fait de passion et de victoires, sait aussi se montrer solidaire dans la douleur, même quand l’émotion bouscule les images. La promptitude du Real à présenter ses excuses a permis de désamorcer les tensions et de replacer l’hommage dans son contexte de respect, essentiel à la mémoire de tous ceux qui font l’histoire du ballon rond.

