Le Stade Rennais et Nantes prêt à se battre pour un futur crack sur le mercato !
OM : Feu vert pour prolonger Bakola, l’avenir s’écrit dès ce dimanche !

OM : Feu vert pour prolonger Bakola, l’avenir s’écrit dès ce dimanche !
Louis Chrestian
27 novembre 2025

L’OM prêt à sécuriser son nouveau talent dès sa majorité

L’OM s’apprête à lancer l’un des dossiers les plus prometteurs de son futur sportif : la prolongation de Darryl Bakola, révélation de la soirée européenne et nouvelle fierté de La Commanderie. Sous contrat jusqu’en 2027, le jeune défenseur pourra officiellement entamer des discussions pour son avenir dès ce dimanche, jour de sa majorité.
Un timing idéal pour le club, qui souhaite verrouiller celui qu’il considère comme l’un de ses atouts forts pour les années à venir.

Une confiance installée bien avant sa prestation en Ligue des Champions

À Marseille, on assure que rien n’a été improvisé. Les dirigeants estiment ne pas avoir attendu son match impressionnant de la veille pour lui montrer l’importance qu’il occupe dans le projet sportif.
L’OM a préparé le terrain, valorisé son évolution et accompagné son intégration avec une confiance assumée, preuve que Bakola n’est pas un simple phénomène ponctuel, mais un élément sur lequel le club souhaite bâtir.

Longoria encense sa maturité et son courage

Le président Pablo Longoria n’a pas caché son admiration pour la performance du défenseur :
« Darryl, c’est le bon exemple. Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions, surtout avec la personnalité et le courage qu’il a montrés. C’est la récompense du travail de tout le club. »

Une première titularisation en Ligue des Champions face à une équipe de Premier League, relevée avec une maturité bluffante : Bakola s’est imposé comme un joueur prêt à franchir les paliers plus vite que prévu.

Une prolongation désormais en ligne de mire

L’optimisme est total à l’intérieur du club. L’OM voit en Bakola un futur cadre, un symbole du lien renforcé entre formation et équipe première.
Les discussions devraient débuter rapidement avec ses représentants, et le club compte bien avancer sereinement pour sceller son avenir sur le long terme.

Un dimanche décisif pour lancer une nouvelle ère

Ce dimanche, Darryl Bakola fêtera sa majorité… et ouvrira une nouvelle page de sa carrière professionnelle.
Une page que l’OM veut écrire avec lui, main dans la main, pour les saisons à venir.

