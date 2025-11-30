RC Lens : Thauvin envoie les Sang et Or sur le toit de la Ligue 1 !

Le RC Lens a pris les commandes de la Ligue ce dimanche en allant s’imposer à Angers (2-1). Florian Thauvin a réalisé un doublé.

Après 14 journées, le RC Lens est en tête de la Ligue 1 ! Suite au revers du PSG à Monaco (0-1) et au match nul de Marseille contre Toulouse (2-2), le RC Lens pouvait prendre les commandes du championnat en cas de victoire à Angers et il n’a pas laissé passer cette occasion. D’entrée de jeu, le RCL s’est procuré une belle occasion mais Zinga s’est interposé devant Saïd. Les débats se sont ensuite équilibrés mais les Sang et Or ont frappé les premiers par l’intermédiaire de Thauvin. Servi par Odsonne Édouard à l’entrée de la surface, l’ancien marseillais a expédié une frappe du gauche imparable pour Zinga, juste avant la mi-temps.

Thauvin au top, Risser lui aussi décisif

Dans un stade Raymond Kopa où le parcage lensois a scandé le nom de Gradit à la 24e minute, le RCL a ajouté un second but à l’entame du dernier quart d’heure par Thauvin, encore lui, d’une nouvelle frappe du gauche déviée par Camara. Deux minutes plus tard, Djibirin a permis à Angers de revenir dans la partie, mais à 2-1, le RC Lens a tenu bon, quitte à se faire une grosse frayeur puisque le SCO a obtenu un penalty annulé par le VAR, peu avant une frappe de Sotoca sur la barre et un ultime sauvetage de l’impeccable Risser devant Chérif. Ce succès permet au RCL de trôner sur le championnat. Au micro de Ligue1+, Thauvin avait dédicacé son premier but à Gradit, dont les joueurs du RCL portaient tous le numéro à l’échauffement. Nul doute que l’infortuné défenseur lensois sera au cœur d’autres pensées après cette victoire qui propulse le Racing a une place où on ne l’attendait vraiment pas au coup d’envoi du championnat.