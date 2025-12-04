Selon Daniel Riolo, la baisse de régime du PSG n’est pas qu’une question de blessures : la tête pourrait peser autant que les jambes. Le Stade Rennais pourrait bien en profiter ce samedi au Parc des Princes (21h05).

Le PSG a affiché un triste visage samedi à Louis II face à une équipe de l’AS Monaco décomplexée. Battus pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 (0-1), apèrs leur défaite à Marseille fin septembre sur le même score, les hommes de Luis Enrique inquiètent Daniel Riolo.

« C’est inconscient (…). Peut-être que certains joueurs sont intéressés par le niveau d’au-dessus. Ils ne s’en foutent pas de la Ligue 1 mais ce ne sont pas que les absences qui font que ça court moins ou que ça gagne moins de duels », a-t-il averti sur les ondes de RMC Sport. Pour lui, la baisse de régime du PSG est autant mentale que physique : une équipe qui, forte de sa large marge en championnat, pourrait se reposer sur ses acquis.

« Beaucoup d’interrogations et aucune garantie »

« Il y a une décompression parce que la marge est là. Tant que le PSG a 30 points en L1, qu’il est qualifié en Ligue des champions, personne ne va rien dire », a-t-il prolongé. Le consultant insiste sur la nécessité de rester vigilant. « L’optimisme est de rigueur car ils sortent d’un exploit. Tous les supporters sont sur un nuage et pensent que tout sera formidable en janvier, mais il n’y a aucune garantie. On raisonne avec l’idée que tout sera formidable en janvier. Il y a beaucoup d’interrogations », explique Riolo.

Le PSG aura l’occasion de répondre dès samedi prochain sur le terrain, avec la réception du Stade Rennais au Parc des Princes (21h05). Une victoire, couplée à un faux pas du RC Lens à Nantes, pourrait permettre à Paris de reprendre la tête du championnat.