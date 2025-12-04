RC Lens : Sage donne de bonnes nouvelles de Gradit et annonce un transfert avant Nantes !
FC Nantes : Luis Castro annonce un petit miracle avant le RC Lens ! 

Luis Castro (FC Nantes)
Bastien Aubert
4 décembre 2025

Luis Castro a tenu sa conférence de presse à deux jours du choc de la 15e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le RC Lens à La Beaujoire (17h). 

C’est un scénario que Luis Castro n’avait encore jamais connu depuis qu’il a posé ses valises au FC Nantes : disposer enfin d’un groupe presque au complet. À l’exception des absences longue durée de Louis Leroux et Francis Coquelin, plus la suspension de Junior Mwanga, le technicien portugais aura quasiment tout son effectif sous la main pour recevoir le RC Lens à la Beaujoire. 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’ancien Gunner a même participé à des exercices de course en marge du groupe ! Tout sourire, c’est l’annonce du coach du FC Nantes pour démarrer la conférence de presse du jour, juste après l’apparition de Johann Lepenant (23 ans) devant les médias. Une situation inédite, presque inespérée, tant les semaines précédentes ont été rythmées par les coups durs, les blessures en cascade et un sentiment d’impuissance face aux aléas.

« Si tu n’es pas à 100% contre Lens… »

Dimanche dernier, après la lourde défaite à Lyon (0-3), Castro n’avait d’ailleurs pas caché son agacement, soulignant à quel point ses options étaient limitées. Trop d’absents, trop peu de solutions, trop de bricolage. Ce jeudi, le discours a changé avant de recevoir le RC Lens, leader de Ligue 1 depuis ce week-end. 

« Si tu n’es pas à 100% sur un match contre Lens, ça ne sert à rien. Le plus important, c’est d’être très attentif dans notre surface, dans notre camp parce que là, ils sont très agressifs », a-t-il conclu pour envoyer un signal. 

