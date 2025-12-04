PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !

ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !
William Tertrin
4 décembre 2025

En pleine conférence de presse avant d’affronter Dunkerque, Eirik Horneland a glissé un message à Kilmer concernant le mercato d’hiver du côté de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne attaque la période la plus dense de la saison avec un groupe qui n’a tout de même pas été épargné par les blessures dernièrerement. Si le retour de quelques absents redonne de l’oxygène, la concurrence bat son plein au sein d’un vestiaire où chacun cherche à s’imposer. Un luxe pour l’entraîneur, mais aussi une source de réflexion alors que le mercato d’hiver approche à grands pas.

Un effectif trop fourni, Horneland passe un message

Interrogé devant la presse, Eirik Horneland n’a pas caché la réalité du vestiaire stéphanois : « Je pense qu’on a assez de joueurs. On a des joueurs polyvalents, c’est une chance pour nous. » Et le technicien norvégien de nuancer : « On a un effectif assez fourni, peut-être même un peu trop. » Une déclaration forte, qui traduit la nécessité d’opérer des choix dans un groupe où la profondeur de banc est indéniable.

Malgré l’absence prolongée de plusieurs attaquants majeurs tels que N’Guessan, Stassin et Duffus, l’ASSE a su poursuivre sa dynamique offensive. La capacité du collectif à marquer et à rester performant illustre la solidité de l’effectif, mais rappelle aussi l’importance de gérer une concurrence saine sans freiner la progression individuelle.

Polyvalence et jeunes talents, la nouvelle force des Verts ?

Pour Horneland, ce qui distingue aujourd’hui les Verts, c’est la polyvalence de ses joueurs. « C’est un vrai avantage », insiste-t-il. Cette adaptabilité s’est encore révélée ces dernières semaines, notamment en attaque. Des profils capables de dépanner à plusieurs postes, c’est le fil conducteur du projet, et une clef précieuse face aux aléas d’une saison exigeante.

Autre motif de satisfaction pour le coach : la montée en puissance de la jeunesse. Parmi les révélations, Eymard, Gadegbeku et El Jamali s’imposent comme des options crédibles, multipliant les minutes et engrangeant de l’expérience au contact du groupe pro. « Depuis le début de saison, on a aidé à développer quelques joueurs du centre », souligne le technicien, conquis par leur vitesse de progression et le niveau d’investissement à l’entraînement.

Ces jeunes, formés au club, incarnent l’avenir des Verts. Leurs progrès sont scrutés, et leurs premières apparitions laissent entrevoir de belles promesses pour le futur stéphanois.

Mercato d’hiver : des départs en vue à l’ASSE ?

À l’heure de dresser le bilan avant l’ouverture du marché, une tendance se dessine : « L’enjeu, c’est de trouver le bon équilibre dans cette équipe », rappelle Horneland. Cette quête d’harmonie pourrait passer par quelques aménagements, avec une réflexion axée davantage sur les départs que sur les arrivées.

Parmi les dossiers suivis de près, celui de Lucas Stassin retient l’attention. La direction envisage différents scénarios, alors que certaines rumeurs l’annoncent sollicité par d’autres clubs de Ligue 1. D’autres joueurs pourraient également s’interroger sur leur temps de jeu, dans un effectif où chaque minute compte.

Cette volonté de réajustement vise à préserver la dynamique collective et à offrir aux meilleurs éléments l’espace nécessaire pour éclore pleinement lors de la seconde partie de saison. À l’approche des fêtes, l’ASSE doit désormais jouer une partition fine sur le marché, trouver l’équilibre juste et continuer à miser sur ses forces : la solidarité, l’éclosion de ses jeunes et la polyvalence d’un effectif ambitieux. Les supporters, eux, attendent impatiemment de découvrir le nouveau visage des Verts en 2026.

Propos rapportés par EVECT.

ASSEMercato
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
LOSC...

PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais : Beye lance le mercato d’hiver, des cadres sont en danger !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !

Par William Tertrin
OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents
Ligue 1...

OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents

Par William Tertrin
Le logo de l'OL brandi avant un match au Groupama Stadium.
Ligue Europa...

OL : un Lyonnais a involontairement déclenché une énorme tempête au club

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : en plein chaos, l’OGC Nice gâche la vie de Pierre Sage au Racing 

Par Bastien Aubert
LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !
Ligue 1...

LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !

Par William Tertrin
OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute
Ligue 1...

OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute

Par William Tertrin
Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone
FC Barcelone...

Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Monaco.
Equipe de France...

Le RC Lens a mis la main sur un candidat très crédible à l’équipe de France

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Luis Enrique pousse fort pour un énorme coup à 80 M€ au FC Barcelone !

Par William Tertrin
Le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss lors du match contre l'OM.
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss au centre d’une nouvelle polémique après les incidents

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a envoyé le RC Lens au tapis avant le choc contre le LOSC

Par William Tertrin
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant lors du match contre Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari avertit le RC Lens, la guerre est déclarée !

Par William Tertrin
Vitinha et Chevalier au PSG
Ligue 1...

PSG : Daniel Riolo fait des annonces inquiétantes avant le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : le remplaçant de Machado est connu, celui de Gradit ne devrait plus tarder

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye dézingue totalement les supporters de l’OGC Nice

Par William Tertrin
Michele Kang à l'OL
Ligue 1...

OL : Saint-Cyr/Collonges paie le prix fort pour sauver le match de Coupe de France… et ça marche !

Par William Tertrin
Azzedine Ounahi (Gérone)
Mercato...

OM Mercato : le Real Madrid l’a relancé, Marseille va toucher le jackpot ! 

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts

Par William Tertrin
Savanier et Nicollin (MHSC)
ASSE...

ASSE : le ticket pour la Ligue 1 validé en un temps record ?

Par Bastien Aubert
Les supporters du FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : avant le PSG, l’OM va retourner La Beaujoire !

Par Bastien Aubert
Fisnik Asllani (Hoffenheim)
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG Mercato : ça bouge pour Alvarez, un autre buteur en route pour le Barça ! 

Par Bastien Aubert
Ilan Kebbal (Paris FC)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : coups de tonnerre pour Blas et Kebbal ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet