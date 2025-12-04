ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !

En pleine conférence de presse avant d’affronter Dunkerque, Eirik Horneland a glissé un message à Kilmer concernant le mercato d’hiver du côté de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne attaque la période la plus dense de la saison avec un groupe qui n’a tout de même pas été épargné par les blessures dernièrerement. Si le retour de quelques absents redonne de l’oxygène, la concurrence bat son plein au sein d’un vestiaire où chacun cherche à s’imposer. Un luxe pour l’entraîneur, mais aussi une source de réflexion alors que le mercato d’hiver approche à grands pas.

Un effectif trop fourni, Horneland passe un message

Interrogé devant la presse, Eirik Horneland n’a pas caché la réalité du vestiaire stéphanois : « Je pense qu’on a assez de joueurs. On a des joueurs polyvalents, c’est une chance pour nous. » Et le technicien norvégien de nuancer : « On a un effectif assez fourni, peut-être même un peu trop. » Une déclaration forte, qui traduit la nécessité d’opérer des choix dans un groupe où la profondeur de banc est indéniable.

Malgré l’absence prolongée de plusieurs attaquants majeurs tels que N’Guessan, Stassin et Duffus, l’ASSE a su poursuivre sa dynamique offensive. La capacité du collectif à marquer et à rester performant illustre la solidité de l’effectif, mais rappelle aussi l’importance de gérer une concurrence saine sans freiner la progression individuelle.

Polyvalence et jeunes talents, la nouvelle force des Verts ?

Pour Horneland, ce qui distingue aujourd’hui les Verts, c’est la polyvalence de ses joueurs. « C’est un vrai avantage », insiste-t-il. Cette adaptabilité s’est encore révélée ces dernières semaines, notamment en attaque. Des profils capables de dépanner à plusieurs postes, c’est le fil conducteur du projet, et une clef précieuse face aux aléas d’une saison exigeante.

Autre motif de satisfaction pour le coach : la montée en puissance de la jeunesse. Parmi les révélations, Eymard, Gadegbeku et El Jamali s’imposent comme des options crédibles, multipliant les minutes et engrangeant de l’expérience au contact du groupe pro. « Depuis le début de saison, on a aidé à développer quelques joueurs du centre », souligne le technicien, conquis par leur vitesse de progression et le niveau d’investissement à l’entraînement.

Ces jeunes, formés au club, incarnent l’avenir des Verts. Leurs progrès sont scrutés, et leurs premières apparitions laissent entrevoir de belles promesses pour le futur stéphanois.

Mercato d’hiver : des départs en vue à l’ASSE ?

À l’heure de dresser le bilan avant l’ouverture du marché, une tendance se dessine : « L’enjeu, c’est de trouver le bon équilibre dans cette équipe », rappelle Horneland. Cette quête d’harmonie pourrait passer par quelques aménagements, avec une réflexion axée davantage sur les départs que sur les arrivées.

Parmi les dossiers suivis de près, celui de Lucas Stassin retient l’attention. La direction envisage différents scénarios, alors que certaines rumeurs l’annoncent sollicité par d’autres clubs de Ligue 1. D’autres joueurs pourraient également s’interroger sur leur temps de jeu, dans un effectif où chaque minute compte.

Cette volonté de réajustement vise à préserver la dynamique collective et à offrir aux meilleurs éléments l’espace nécessaire pour éclore pleinement lors de la seconde partie de saison. À l’approche des fêtes, l’ASSE doit désormais jouer une partition fine sur le marché, trouver l’équilibre juste et continuer à miser sur ses forces : la solidarité, l’éclosion de ses jeunes et la polyvalence d’un effectif ambitieux. Les supporters, eux, attendent impatiemment de découvrir le nouveau visage des Verts en 2026.

Propos rapportés par EVECT.