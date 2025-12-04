RC Lens : Sage donne de bonnes nouvelles de Gradit et annonce un transfert avant Nantes !
ASSE : Horneland annonce un retour de poids à Dunkerque et deux premiers renforts en janvier  

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
4 décembre 2025

Eirik Horneland a tenu sa conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Dunkerque de la 16e journée de Ligue 2 (20h).

L’ASSE devra composer avec plusieurs absents face à Dunkerque ce samedi (20h) mais certains éléments reviennent dans le groupe et pourraient changer la donne. Eirik Horneland a détaillé la situation : « Lassana Traoré est out, tout comme Chico Lamba, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan. On se pose la question pour Aïmen Moueffek et Mahmoud Jaber. Joshua Duffus est de retour à l’entrainement, il sera de retour ce week-end. Paul Eymard a dû écourter sa séance aujourd’hui donc je ne suis pas complètement sûr qu’on pourra l’utiliser ce week-end. »

Pour Horneland, la prudence est de mise avec certains joueurs en reprise progressive : « Aïmen Moueffek devait jouer la rencontre de Coupe contre Ecotay-Moingt mais il a senti une légère douleur sur la dernière séance donc il a été ménagé pour cette rencontre. Depuis, il s’entraine avec le coach pour la réathlétisation. Pour le moment on ne peut pas dire s’il sera disponible samedi. C’est au niveau de l’adducteur. Pour Mahmoud, il a une plaie qui s’est infectée au niveau de l’orteil, c’est assez douloureux, on va voir si on peut régler ce problème avant la rencontre. Il a pu s’entrainer normalement sur le début de semaine mais n’a pas pu s’entrainer aujourd’hui. »

Quant aux retours attendus, le coach de l’ASSE reste prudent mais optimiste : « Peut-être que l’on pourra avoir Lucas Stassin de retour à l’entrainement la semaine prochaine, on verra, c’est du 50/50. On verra si on pourra le récupérer pour Bastia et Nice. Pour N’Guessan ce sera un peu plus tard. Chico et Lassana seront de retour après Noël, en début d’année prochaine. »

ASSELigue 2USL Dunkerque
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

