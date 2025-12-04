Le temps de jeu des joueurs de l’ASSE donne une indication claire : bien que blessé, Lucas Stassin (21 ans) ne fait plus partie des éléments moteur d’Eirik Horneland cette saison.

L’avenir de Lucas Stassin est un sujet qui alimente bon nombre de discussions au sein des supporters de l’ASSE. Avant de s’attarder sur son futur, il semble d’abord judicieux de se pencher sur son présent. Avec un signal fort : cette saison, Eirik Horneland ne compte plus vraiment sur lui.

Stassin, 13e joueur de l’ASSE le plus utilisé cette saison

Le temps de jeu parle pour lui-même. Malgré son jeune âge et son potentiel, Stassin n’est que le treizième joueur le plus utilisé par l’entraîneur norvégien cette saison à l’ASSE. Avec seulement 736 minutes disputées sur 1530 possibles, l’attaquant belge a manqué plus de la moitié des rencontres, un constat inquiétant pour son avenir dans le Forez. Alors, oui, Stassin a été blessé et traîne core un pépin physique obscur mais doit-on rappeler qu’Horneland avait l’occasion de le faire jouer encore récemment et il ne l’a pas fait en lui préférant Joshua Duffus. Notamment.

Cardona s’est refait une petite santé

Pendant ce temps, certains joueurs de l’ASSE profitent pleinement de leur temps de jeu. Par exemple, Irvin Cardona enchaîne les titularisations et affiche des performances à la hauteur des attentes, confirmant son retour au premier plan. Chico Lamba, malgré une absence prolongée, reste encore 10ᵉ du classement en termes de minutes jouées, preuve que certains cadres continuent de peser sur l’équipe même après des périodes d’inactivité. En comparaison, Stassin apparaît de plus en plus comme un joueur marginal dans les plans de Horneland. Un signal fort en vue d’un éventuel transfert au mercato hivernal ? Nous le saurons peut-être plus vite qu’il n’y paraît…