La presse suédoise annonce qu’Hammarby, vice-champion national, aimerait recruter Eirik Horneland. L’entraîneur de l’ASSE serait un candidat parmi d’autres.

Le site Evect relaye ce lundi une rumeur venue de Suède, plus précisément du média Sportbladet. Selon ce dernier, Hammarby, vice-champion de Suède, viserait Eirik Horneland. Son entraîneur, Kim Hellberg, a mis le cap sur Middlesbrough, en Deuxième division anglaise. Le coach de l’ASSE ferait partie d’une short-list qui comprend Sindre Tjelmeland, entraîneur adjoint au Lech Poznan, Kalle Karlsson (Västeras SK) et Andreas Tegström (Sandefjord).

Hammarby veut son nouvel entraîneur dans les deux semaines

Mais Evect explique qu’Hammarby voudrait nommer son nouvel entraîneur dans les deux semaines. Et que le timing est vraiment trop juste pour l’AS Saint-Etienne, qui n’aurait de toute façon pas l’intention de lâcher Eirik Horneland. Une information que nous confirme notre correspondant, Laurent Hess. Après une période tendue, suite à la défaite au Red Star (1-2), le technicien norvégien a bien redressé la barre.

Cette rumeur prouve en tout cas qu’Eirik Horneland a la cote en Scandinavie. Si jamais il devait revivre une zone de turbulences dans le Forez, il sait qu’il pourrait rebondir rapidement.