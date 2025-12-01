OL : énorme coup dur pour Fofana ?
A l’occasion de la fête des mineurs, l’ASSE célèbre le glorieux passé de Saint-Etienne en dévoilant un maillot en hommage à une profession qui a fait sa gloire.

L’AS Saint-Etienne vient de dévoiler un nouveau maillot, célébrant la Sainte-Barbe, fête des mineurs ayant une signification particulière dans le Forez où, comme dans le Nord, cette profession à très haut risque a fait rayonner la ville. La fête a été célébrée samedi mais c’est ce lundi que le club stéphanois et son équipementier, Hummel, dévoilent cette nouvelle tunique, bleue marine en référence au bleu de travail. Le communiqué en dit plus sur le design mais également sur la destination des fonds récoltés à travers la vente de ce maillot.

Un maillot à 55,95€

« L’AS Saint-Étienne et Hummel révèlent aujourd’hui un maillot spécial dessiné par Léa Bourgier, styliste stéphanoise. Ce maillot à manches longues et à destination unique des supporters, remet au goût du jour le bleu de travail. Avec son col polo, ses manchettes blanches, le logo enrichi du club sur la poche et les piolets sur la poitrine, il permet de porter fièrement ses valeurs au quotidien.

Ce maillot, édition limitée, sera disponible à la vente dès demain, mardi, 10h à la boutique des Verts et en ligne au prix de 55,95€, du XS au XXXL.

Comme tous les produits du label culturel « Steph’ », les bénéfices générés par cette vente permettront de soutenir des événements culturels régionaux. Ce maillot conduira notamment à des dons aux associations Sainte-Barbe, organisatrice depuis 5 ans des festivités en centre-ville, et « Les Amis du musée de la Mine de Saint-Étienne » qui enrichit les collections du Musée pour favoriser son développement. »

