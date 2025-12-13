RC Lens : Sage lâche les chevaux, un scoop révélé au PSG, à l’OM et au LOSC

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Premier de la Ligue 1 devant les cadors, le RC Lens change la donne. Pierre Sage l’a clamé : l’Europe n’est plus un rêve. Paris, Marseille et Lille sont prévenus, les Sang et Or élèvent le ton et s’imposent comme de véritables concurrents.

Pierre Sage dévoile les ambitions : la Ligue 1 menacée

Le RC Lens n’avance plus masqué. Profitant de son incroyable première place au classement (34 points, juste devant le PSG), Pierre Sage a frappé fort en fixant pour objectif une place européenne en fin de saison. Oubliée la prudence d’antan, le coach assume ouvertement les nouvelles ambitions artésiennes, preuve d’un changement de dimension du club. Derrière ce virage, une dynamique collective exceptionnelle et une refonte de l’effectif réussie portent Lens sur la scène des grands.

Un nouveau Lens qui bouscule le Top 4

Traditionnel outsider, Lens bouscule désormais l’ordre établi. Leur ascension rapide surprend les ténors habituels du championnat : le PSG sous pression, l’OM et le LOSC désormais confrontés à un concurrent coriace. « On peut pousser l’ambition un peu plus loin. (…) Au vu de l’avance qu’on a prise, il va falloir être capable de la gérer, et si on la gère bien, on pourra avoir une ambition encore plus importante dans la nature de la qualification. », a martelé Sage en conférence de presse.

Un scoop sans en être un, étant donné que Pierre Sage attendait de valider officiellement le maintien pour évoquer l’Europe. Et ce 12 décembre fera date dans la saison du RC Lens, étant donné que le coach lensois a enfin assumé au grand jour les grosses ambitions artésiennes.

Sereins mais ambitieux : la force mentale du groupe

Malgré ce contexte inédit, Sage a tout de même temporisé, en indiquant que « Le classement d’aujourd’hui n’est pas du tout révélateur de ce que peut être l’équipe dans un certain moment. (…) On a encore de la marge à combler et beaucoup de plaisir à prendre. (…) C’est clair qu’on est en avance par rapport à ce qu’on avait prévu. (…) Cela crée un contexte de travail très favorable au vu de l’effectif qu’on a, qui fait preuve d’humilité et d’acharnement. »

Un choc face à Nice sous haute tension

Le prochain défi ? Accueillir Nice au Stade Bollaert-Delelis, un tournant clé pour conforter leur statut. Surtout que Lens retrouvera sur le banc adverse Franck Haise, l’entraîneur du renouveau désormais niçois, au moment où Nice vit une série noire de huit défaites consécutives. Une victoire pourrait offrir au RC Lens la place symbolique de champion d’automne en cas de faux pas du PSG à Metz, mais surtout, validerait encore un peu plus leurs ambitions continentales devant leurs rivaux.

Le RC Lens s’installe au sommet

Véritable électrochoc pour le haut du tableau, la sortie médiatique de Pierre Sage place Lens au cœur de la bataille pour l’Europe. Sur le terrain et dans les esprits, le message est clair : il faudra désormais compter avec les Sang et Or. Le PSG, l’OM, le LOSC et compagnie sont prévenus.