RC Lens : après Haidara, Sage s’est dégoté un nouveau renfort assez surprenant

Un vent d’espoir souffle à La Gaillette. À peine quelques semaines après sa douloureuse fracture, Jonathan Gradit a surpris tout le vestiaire en réapparaissant au centre d’entraînement. Son sourire et son énergie forcent l’admiration, son retour rapide incarne la résilience d’un vestiaire qui ne lâche rien.

Gradit de retour après sa blessure : un signal fort pour le groupe

Blessé gravement fin novembre juste avant un match décisif, Gradit a refusé de se couper du groupe. C’est dès le lundi suivant qu’il s’est présenté à La Gaillette, déterminé à entamer sans attendre sa rééducation. Sa simple présence a marqué les esprits et ravivé la flamme dans le collectif lensois.

L’impact dépasse l’humain : voir Gradit en béquilles, débutant avec sérieux ses soins, a resserré encore plus les liens du vestiaire. Cette image, poignante, agit comme un moteur pour la fin de saison, chaque joueur se sentant investi d’une mission supplémentaire. La dynamique de groupe en sort renforcée et plus soudée que jamais.

Le défenseur s’implique dans de nouvelles missions à La Gaillette

Conscient que le terrain devra patienter, Jonathan Gradit s’ouvre à un nouveau registre. Le défenseur va désormais s’impliquer dans la vie tactique du RC Lens. Comme Pierre Sage l’a indiqué en conférence de presse, la « perceuse » a rejoint le staff technique pour participer à la construction des séances, analyser les matches et comprendre les rouages du fonctionnement collectif. « Il va assister à la construction de certaines séances », glisse l’entraîneur. Une transition naturelle vers moins de terrain, mais plus de transmission.

Après l’arrivée probable du milieu Amadou Haidara, Sage s’offre ici renfort assez surprenant, étant donné qu’il n’est pas commun qu’un blessé de longue date prenne ces « fonctions » pendant sa convalescence. Mais tant mieux pour le coach, son staff, et Gradit !

Pour l’encadrement, ce rôle prolongé auprès du groupe est essentiel. Il garde ainsi un lien direct avec les exigences du haut niveau et ne perd pas le fil des évolutions tactiques. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la nouvelle orientation du RC Lens sous Pierre Sage, attachée à l’intelligence collective et à l’implication de chacun, blessé ou non.

Une rééducation porteuse d’espoir pour la fin de saison du RC Lens

Si la blessure reste lourde, tous les signaux sont au vert autour de Gradit. La rééducation a démarré vite. Le club a installé une vraie organisation pour l’accompagner et ne rien laisser au hasard. Malgré les difficultés, le défenseur reste volontaire, « toujours souriant, très impliqué », et donne l’exemple à ses coéquipiers.

Dans ce contexte, l’espoir de le revoir sur la pelouse d’ici la fin de saison n’est plus utopique. Le moral de Gradit, couplé à la mobilisation générale, inspire le groupe, donne un supplément d’âme et pourrait bien peser dans la détermination collective à atteindre les ambitions européennes du club, à l’image de l’objectif de qualification européenne porté par l’encadrement.

À La Gaillette, on ne parle que de solidarité, d’empathie et de reconstruction. Le retour de Gradit, aussi rapide qu’inattendu, sonne comme un rappel : au RC Lens, quand un soldat tombe, c’est tout un collectif qui se relève derrière lui.