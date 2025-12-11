RC Lens Mercato : les chiffres exacts tombent pour Haidara, c’est un gros braquage !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le RC Lens frappe un très grand coup sur le marché des transferts avec l’arrivée d’Amadou Haidara prévue jusqu’en 2029. Pas encore officialisé, ce transfert fait déjà trembler la concurrence : les Sang et Or réussissent à sécuriser un cadre international, pour un investissement incroyablement bas. Au cœur de cette opération, un choix stratégique audacieux et un tour de force financier qui pourrait donner un nouvel élan au groupe lensois cette saison, malgré la CAN à venir.

Un renfort d’expérience pour Lens

En accueillant Amadou Haidara, Lens s’offre bien plus qu’un nom sur sa feuille de match. À 27 ans, le milieu malien affiche 159 rencontres de Bundesliga au compteur, ponctuées de 11 buts et 11 passes décisives, sans oublier 37 apparitions en Ligue des Champions. Sa science du jeu, sa capacité à enchaîner les efforts dans l’entrejeu et ses qualités de récupération vont immédiatement densifier l’effectif artésien. Le joueur du RB Leipzig a accepté de revoir ses prétentions salariales à la baisse (il touchait plus de 3 M€ annuels), séduit par la perspective de rejoindre un projet où il retrouvera son compatriote et coéquipier Mamadou Sangaré, élément monté en puissance ces derniers mois.

Pour Haidara, c’est aussi l’occasion de relancer une carrière mise en pause cette saison en Allemagne – il n’a disputé aucune minute avec Leipzig. Le timing parfait pour Lens, alors qu’une partie du gratin européen s’intéressait à la situation du milieu malien ces dernières semaines.

Pourquoi ce transfert est un coup financier majeur

Et le montant fait tourner les têtes, alors que des montants de 1 M€, 1,5 M€, ou encore 3 M€ étaient évoqués. Selon Foot Mercato, les chiffres exacts sont les suivants : seulement 2 millions d’euros garantis, plus 1 million de bonus à la performance pour s’attacher les services d’un joueur estimé il y a peu entre 12 et 20 millions d’euros sur le marché. La direction lensoise réalise là une opération magistrale, renforçant sa réputation de club malin et ambitieux lors de chaque mercato. Dans le contexte actuel, difficile d’imaginer une meilleure affaire en Ligue 1 cet hiver !

Du côté du RB Leipzig, l’allègement d’une charge salariale dépassant les 3 millions d’euros annuels permet de tourner la page en douceur. Cette aubaine sportive et économique pour Lens rappelle à quel point certaines opportunités peuvent tout changer sur un exercice.

Haidara va manquer le début : priorité CAN 2025

Le revers de la médaille pour le RC Lens : son nouveau patron du milieu filera rapidement vers la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec le Mali. La direction en était pleinement informée et anticipe déjà son absence en ce début d’année. Le club préfère miser sur le long terme, conscient qu’un joueur de cette expérience ne se trouve pas tous les jours à si faible coût.

Pour le staff, les dernières formalités administratives se bouclent, mais le vestiaire savoure déjà la future complémentarité entre Haidara et Sangaré. La CAN s’annonce comme une rampe de lancement idéale pour l’ancien de Leipzig, prêt à revenir plus fort et à imposer sa griffe dès son retour en Artois. Les supporters lensois attendent eux aussi avec impatience ce nouvel atout.

Le coup Amadou Haidara incarne plus que jamais la stratégie gagnante des Sang et Or : flair, ambition et gestion intelligente des moyens. Reste maintenant à patienter jusqu’à la fin de la CAN 2025 pour découvrir la véritable dimension de ce « gros coup » lensois sur les pelouses de Ligue 1.