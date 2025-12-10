Le recrutement du milieu malien Amadou Haïdara par le RC Lens a provoqué l’admiration de l’ancien responsable de la sélection des Aigles, Fousseni Diawara, passé par l’ASSE.

Hier, divers médias allemands assuraient que le transfert d’Amadou Haïdara au RC Lens était quasiment bouclé. L’indemnité devrait se situer entre 1 et 3 M€, en fonction des bonus. Le joueur, actuellement sous contrat avec le RB Leipzig, a consenti des efforts au niveau du salaire pour pouvoir s’engager avec les Sang et Or. Tout est prêt pour que Haïdara devienne lensois et relance ainsi sa carrière après une première partie de saison passée sur le banc.

“Ouaaaaah ! Les Lensois ont vraiment de l’ambition et font une très bonne pioche”

Le RC Lens réalise un sacré coup, comme l’a déclaré Fousseni Diawara à L’Equipe. Pour l’ancien défenseur de l’ASSE, qui a occupé plusieurs postes au sein des sélections maliennes, Haïdara va rapidement s’imposer au sein du milieu artésien : « Il a une très bonne relation avec le ballon. Très juste dans ses transmissions, il est capable de revenir le chercher très bas et de se projeter avec. S’il n’est pas un grand dribbleur, il est vraiment très bon sous pression. Il sait quand il faut jouer à une touche, remiser, temporiser ou accélérer ».

« Il aurait dû partir avant ses six derniers mois de contrat. Mais aucune piste, notamment en Angleterre, n’a abouti. Quand j’ai lu que “Doudou” allait signer à Lens, je me suis dit : “Ouaaaaah ! Les Lensois ont vraiment de l’ambition et font une très bonne pioche”. Être leaders les rend attractifs. » Diawara précise que Haïdara colle bien avec la générosité des gens du Nord puisque « Doudou est le joueur malien qui s’investit le plus pour les démunis ». Après de tels propos, difficile de ne pas être enthousiaste concernant l’arrivée d’Amadou Haïdara à Lens !