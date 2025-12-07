RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
William Tertrin
7 décembre 2025

Alors que le dossier Amadou Haidara est en passe d’être finalisé au RC Lens, il faudra quand même s’attendre à son absence avec la CAN qui approche.

Le RC Lens s’active fortement sur le marché hivernal et a jeté son dévolu sur Amadou Haidara, milieu polyvalent du RB Leipzig. Selon le journaliste Nabil Djellit, le départ de Haidara vers Lens est quasi bouclé, avec la visite médicale à venir prochainement. Âgé de 27 ans, le Malien peut évoluer au poste de sentinelle (6), relayeur (8) ou meneur de jeu (10) et cumule 222 matchs professionnels, dont 37 en Ligue des Champions, ainsi que 47 sélections avec le Mali.

Lens voit en lui un renfort idéal pour son entrejeu, capable d’apporter volume de jeu, récupération, pressing et expérience européenne. Le club, solide leader de Ligue 1 après quinze journées, veut profiter de ce mercato pour préparer l’avenir et maintenir son niveau, surtout avec la possible perte d’Hamzat Ojediran et la fin de contrat de Thomasson.

Un départ à la CAN qui occasionnera un petit retard

Le joueur, non utilisé à Leipzig cette saison, est motivé par la perspective de relancer sa carrière en Ligue 1 et de rejoindre un club dynamique. Néanmoins, un petit problème se pose déjà, étant donné que Lens devra attendre son retour de la CAN, qu’il devrait disputer avec le Mali aux côtés de Mamadou Sangaré. Même avec un temps de jeu inexistant, Haidara conserve la confiance de son sélectionneur, Tom Saintfiet.

Le projet à Lens est sans doute qu’il s’adapte tranquillement pendant la deuxième partie de saison pour retrouver des sensations, avant d’occuper une place de titulaire la saison prochaine ? En attendant, son probable départ à la CAN pourrait donc retarder, très légèrement, tout cela.

Le dossier Haidara illustre l’ambition des Sang et Or et pourrait devenir la première sensation du mercato hivernal lensois, à condition que Leipzig reste flexible et que le joueur accepte de revoir ses prétentions salariales (environ 3M€/an). Mais a priori, le dossier est déjà réglé…

