RC Lens Mercato : Sage évoque Haidara et met une petite pression à Thomasson

En conférence de presse avant d’affronter Nice, Pierre Sage a réagi à l’arrivée probable d’Amadou Haidara, ainsi qu’au dossier Adrien Thomasson, le capitaine du RC Lens en fin de contrat.

Alors que le mercato d’hiver n’a pas encore officiellement ouvert, le RC Lens a déjà lancé les grandes manœuvres. Après avoir consenti au départ anticipé de Deiver Machado, le club artésien aurait bouclé l’arrivée d’Amadou Haidara en provenance du RB Leipzig, un dossier sur lequel Pierre Sage a été interrogé en conférence de presse.

D’abord laconique sur ce renfort attendu, l’entraîneur lensois a simplement glissé : « Je le connais très bien, c’est un excellent joueur et c’est une excellente question. » Relancé sur le sujet, il a toutefois admis, prudemment, que la piste était réelle : « Vous vous doutez bien que c’est compliqué pour moi de m’exprimer à son sujet. Son nom circule, il est associé à notre club pour le moment. Tant que ce n’est pas officiel, il est difficile d’en dire davantage. Mais dans tous les cas, c’est un excellent joueur qui viendrait renforcer notre groupe, et on serait très heureux qu’il nous rejoigne. »

Thomasson : entre réflexion personnelle et appel du pied de son coach

Si un renfort se rapproche, un cadre reste en réflexion : Adrien Thomasson, sous contrat jusqu’en 2026, a reçu une proposition de prolongation mais ne souhaite rien précipiter. Le capitaine artésien assume cette période de réflexion :

« Rien n’est tranché de mon côté. (…) Il y a des discussions avec le club, mais aussi une réflexion personnelle à mener, car beaucoup de paramètres entrent en jeu. (…) Je suis très épanoui dans cette équipe, ce club et cette région. Le reste, on verra. »

En revanche, il écarte clairement l’idée d’un départ immédiat :

« En étant capitaine depuis le début de saison, dans une période où, collectivement, tout est exceptionnel, je ne me vois pas partir cet hiver. (…) Je me vois continuer au moins jusqu’à la fin de saison. »

Pierre Sage, lui, apprécie l’attitude irréprochable de son capitaine… mais glisse tout de même un rappel amical :

« La volonté qu’il continue avec nous est claire. (…) C’est quelqu’un de très professionnel, avec un énorme respect pour l’institution et pour ses coéquipiers. (…) Mais évidemment, on aimerait que les choses avancent pour que tout le monde soit serein. »

👉 Entre un Haïdara presque déjà lensois et un Thomasson encore hésitant, Sage gère un mercato où il se montre à la fois élogieux, prudent… et légèrement pressant.

Tous propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.