À LA UNE DU 12 DéC 2025
[15:00]ASSE Mercato : Laurent Batlles s’immisce dans l’épineux dossier Lucas Stassin
[14:30]RC Lens Mercato : la prolongation de Thomasson fait débat avec l’arrivée d’Haidara
[14:00]ASSE : gros danger pour Horneland avant Bastia, ses stats l’accablent de plus en plus !
[13:30]Stade Rennais : Steve Mandanda s’est payé deux de deux anciens coéquipiers à l’OM !
[13:00]FC Nantes : Kantari prêt à relancer un recalé de Luis Castro, Anthony Lopes capitaine ?
[12:30]ASSE Mercato : future recrue du RC Lens, Amadou Haïdara était promis aux Verts !
[12:00]Real Madrid : Jürgen Klopp a déjà donné sa réponse !
[11:30]Revue de presse : Haise a un motif d’espoir pour l’OGC Nice avant ses retrouvailles avec le RC Lens, Moffi privé de CAN, Genesio vole au secours de Bouaddi (LOSC)
[11:00]Stade Rennais : le message fort d’Habib Beye à Seko Fofana
[10:30]Angers SCO – FC Nantes : les plans de Kantari dévoilés, sa première compo va surprendre !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : la prolongation de Thomasson fait débat avec l’arrivée d’Haidara

Par William Tertrin - 12 Déc 2025, 14:30
💬 Commenter
Adrien Thomasson (RC Lens)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le RC Lens a bouclé l’arrivée d’Amadou Haidara en provenance du RB Leipzig. Ce gros coup au milieu de terrain rend-il la prolongation du capitaine Adrien Thomasson moins urgente, à quelques mois de sa fin de contrat ? C’est notre débat.

ça sent le départ

« Voir son capitaine en fin de contrat dans quelques mois pose toujours question. Encore plus quand sa prolongation n’est pas encore actée en décembre. Je pense que Thomasson, à 32 ans, veut vivre un premier challenge à l’étranger. Il ne s’est d’ailleurs jamais caché de sa volonté de découvrir un autre pays que la France. Évidemment que sa prolongation, si elle est signée, sera une merveilleuse nouvelle pour tout le club vu ce qu’il apporte sur et en-dehors du terrain. Mais je pense quand même qu’Haidara sera le futur titulaire au milieu, du moins la saison prochaine.

Et si ce n’est pas Thomasson qui s’en va, ça sera peut-être Sangaré qui sera vendu pour un montant XXL, car il faut rappeler que Lens devra combler un trou de 45 millions d’euros grâce au mercato de l’été prochain. Mais en partant du principe que Sangaré reste, la succession de Thomasson semble déjà assurée (même si les profils sont différents) et son éventuel départ serait déjà anticipé. Surtout que derrière, il y a quand même Bulatovic et Sylla qui poussent. En revanche, s’il y a une heureuse nouvelle avec une qualification en Coupe d’Europe, ça serait une excellente nouvelle de se permettre d’avoir Thomasson, Sangaré et Haidara dans l’effectif. Ça me paraît même nécessaire. Mais à l’heure actuelle, je m’attends quand même à voir le capitaine lensois s’en aller ».

William TERTRIN

Il faut le garder !

« Le RC Lens réalise un super début de saison et la venue probable d’Haidara est un nouveau gros coup réalisé par les Sang et Or. Avec Sage et Leca, le RCL est vraiment entre de bonnes mains. Ce duo-là est en train de faire un travail remarquable, et le futur s’annonce brillant à Lens. Mais pour qu’il le soit, il faudra que les jeunes pousses soient aussi bien encadrés que cette saison, et ce serait à mon sens un coup dur de perdre un élément de la valeur de Thomasson.

C’est avec des joueurs comme lui, comme Udol ou Thauvin, que le RCL doit construire. Thomasson est un homme de base de Sage, l’un de ses principaux relais, et son capitaine. A 32 ans, il montre cette saison qu’il est encore loin d’être fini. Alors même si Haidara arrive, et même s’il y a aussi Sangaré au milieu et des jeunes en devenir, il faut le prolonger. Aucun doute pour moi! »

Laurent HESS

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot