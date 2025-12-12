RC Lens Mercato : la prolongation de Thomasson fait débat avec l’arrivée d’Haidara

Le RC Lens a bouclé l’arrivée d’Amadou Haidara en provenance du RB Leipzig. Ce gros coup au milieu de terrain rend-il la prolongation du capitaine Adrien Thomasson moins urgente, à quelques mois de sa fin de contrat ? C’est notre débat.

ça sent le départ

« Voir son capitaine en fin de contrat dans quelques mois pose toujours question. Encore plus quand sa prolongation n’est pas encore actée en décembre. Je pense que Thomasson, à 32 ans, veut vivre un premier challenge à l’étranger. Il ne s’est d’ailleurs jamais caché de sa volonté de découvrir un autre pays que la France. Évidemment que sa prolongation, si elle est signée, sera une merveilleuse nouvelle pour tout le club vu ce qu’il apporte sur et en-dehors du terrain. Mais je pense quand même qu’Haidara sera le futur titulaire au milieu, du moins la saison prochaine.

Et si ce n’est pas Thomasson qui s’en va, ça sera peut-être Sangaré qui sera vendu pour un montant XXL, car il faut rappeler que Lens devra combler un trou de 45 millions d’euros grâce au mercato de l’été prochain. Mais en partant du principe que Sangaré reste, la succession de Thomasson semble déjà assurée (même si les profils sont différents) et son éventuel départ serait déjà anticipé. Surtout que derrière, il y a quand même Bulatovic et Sylla qui poussent. En revanche, s’il y a une heureuse nouvelle avec une qualification en Coupe d’Europe, ça serait une excellente nouvelle de se permettre d’avoir Thomasson, Sangaré et Haidara dans l’effectif. Ça me paraît même nécessaire. Mais à l’heure actuelle, je m’attends quand même à voir le capitaine lensois s’en aller ».

William TERTRIN

Il faut le garder !

« Le RC Lens réalise un super début de saison et la venue probable d’Haidara est un nouveau gros coup réalisé par les Sang et Or. Avec Sage et Leca, le RCL est vraiment entre de bonnes mains. Ce duo-là est en train de faire un travail remarquable, et le futur s’annonce brillant à Lens. Mais pour qu’il le soit, il faudra que les jeunes pousses soient aussi bien encadrés que cette saison, et ce serait à mon sens un coup dur de perdre un élément de la valeur de Thomasson.

C’est avec des joueurs comme lui, comme Udol ou Thauvin, que le RCL doit construire. Thomasson est un homme de base de Sage, l’un de ses principaux relais, et son capitaine. A 32 ans, il montre cette saison qu’il est encore loin d’être fini. Alors même si Haidara arrive, et même s’il y a aussi Sangaré au milieu et des jeunes en devenir, il faut le prolonger. Aucun doute pour moi! »

Laurent HESS