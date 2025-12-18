Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : grosse concurrence pour Ter Stegen (FC Barcelone)

Après avoir renoué avec la compétition mardi, lors du 16e de finale de Coupe du Roi victorieux sur la pelouse de Guadalajara (2-0), Marc André ter Stegen devrait quitter le FC Barcelone cet hiver. L’AS Monaco, qui a déjà un Blaugrana dans ses rangs en la personne d’Ansu Fati, est intéressée mais elle est loin d’être la seule : selon Ekrem Konur, Tottenham, Newcastle, Manchester United, Besiktas et le Bayern Munich, qui vient de perdre Manuel Neuer sur blessure, le veulent. A 33 ans, ter Stegen a besoin de jouer régulièrement pour réaliser son rêve d’être titulaire dans les buts de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026.

RC Strasbourg : les révélations de Rosenior sur son arrivée

En conférence de presse, hier, Liam Rosenior a révélé que des proches lui avaient déconseillé de rejoindre Strasbourg à l’été 2024 : « Quand j’ai rejoint ce club, tout le monde disait que ça ne marcherait pas. Tout le monde disait que c’était un projet fou, que les jeunes n’allaient pas écouter, que je jouais un football fou… Nous devons nous souvenir de notre parcours. Nous sommes en Europe, nous sommes en tête de la Ligue Conférence, avec l’équipe la plus jeune de l’histoire du Racing, je crois, qui joue dimanche, jeudi, dimanche, dans un championnat très difficile. C’est incroyable de vivre cette Ligue Conférence. Je suis fier d’être ici avec ce groupe. Je prends énormément de plaisir dans ce projet. On se souviendra de ce qu’on a fait plus tard ».

Stade Brestois : le club se désolidarise de certains supporters

Le SB29 a publié un communiqué mercredi soir pour commenter l’arrestation de certains de ses supporters suite à des violentes commises dans la nuit du 20 au 21 septembre, après un match contre Nice (4-1) : « Le Stade Brestois 29 a été informé de l’interpellation de huit individus dans le cadre de l’enquête portant sur des faits de violences survenus dans un bar de la place Guérin, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre. Le club vient d’apprendre par voie de presse que ces personnes, actuellement en garde à vue, sont des habitués des matches disputés au stade Francis-Le Blé. Une situation que le club prend très au sérieux, rappelant que le Stade Brestois entretient de très bonnes relations avec ses associations de supporters qui jouent parfaitement leur rôle de 12e homme et que la dénommée « Section West » n’a jamais été reconnue par le SB29. Le Stade Brestois 29 tient à rappeler qu’il condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence, verbale ou physique, qu’elle se produise dans ou en dehors de son enceinte ».

OGC Nice : Haise toujours sur le départ ?

Si Franck Haise a expliqué vouloir rester pour sauver l’OGC Nice, son départ reste d’actualité. Selon L’Équipe, l’ancien entraîneur du RC Lens ne serait pas certain de rester au Gym cet hiver. Après la réception de l’ASSE en 32es de finale de la Coupe de France (dimanche, 15h), la trêve de Noël pourrait même être l’occasion d’une discussion avec ses dirigeants.

Stade Rennais : Lepaul talonne Greenwood à l’OM

À mi-saison, il est déjà temps de faire le point sur le classement des meilleurs buteurs de l’année civile en Ligue 1, et c’est Mason Greenwood qui domine avec 22 réalisations pour l’OM, dont le but décisif dimanche contre l’AS Monaco (1-0). L’Anglais devance largement Esteban Lepaul, auteur de 17 buts avec Angers puis le Stade Rennais, tandis qu’Ousmane Dembélé, freiné par un début de saison perturbé par les blessures, complète le trio de tête avec 15 réalisations pour le PSG.

Meilleurs buteurs en @Ligue1 en 2025 :



– MASON GREENWOOD 22⚽️

– Estéban Lepaul 17⚽️

– Ousmane Dembélé 15⚽️

– Mika Biereth 15⚽️

– Emanuel Emegha 15⚽️

– Amine Gouiri 12⚽️

– Gonçalo Ramos 12⚽️

– Lucas Stassin 11⚽️

– Arnaud Kalimuendo 11⚽️ #OMASM — Stats Foot (@Statsdufoot) December 14, 2025

RC Strasbourg : Rosenior victime du turnover ?

Si le RC Strasbourg a progressivement chuté au classement de Ligue 1 après un début de saison des plus prometteurs, Liam Rosenior sait où le bât blesse. « La saison dernière, nous avions un certain rythme. On tournait avec 13 joueurs, il y avait des automatismes, on avait plus de séances d’entraînement, rappelle le coach du RCSA dans L’Équipe. Cette saison, on voyage, on joue deux fois par semaine. On fait du turnover parce qu’on a un effectif plus large. Par conséquent, les connexions entre les joueurs mettent plus de temps à se mettre en place. » Face à Breidablik ce soir, Rosenior continuera ses rotations, notamment parce que le Sénégalais Mamadou Sarr et l’Ivoirien Guéla Doué préparent la CAN avec leur sélection (du 21 décembre au 18 janvier au Maroc). À noter que les expériences ne se limitent pas aux joueurs : il a utilisé cinq systèmes de jeu différents lors des cinq premiers matches.

Montpellier : Nicollin parle Mercato et rachat du MHSC

Le président de Montpellier Laurent Nicollin a fait le point sur la situation du MSHC dans L’Équipe : « Il vendre pour essayer d’équilibrer le budget. C’est moins compliqué à compenser cette année que ça a pu être l’année dernière ou l’année d’avant. On a beaucoup baissé la voilure. On est passés à la DNCG (début décembre) sans aucun problème : il ne manque pas 20 M€ pour finir la saison, loin de là. Si c’était catastrophique, je l’aurais dit. Ne vous faites pas de souci pour nous. On va essayer d’arriver fin janvier avec une équipe plus forte que ce qu’elle n’était début janvier, avec des départs sur deux ou trois postes. Et si on n’arrive pas à vendre, on gardera l’équipe qu’on a, et il y a peut-être un ou deux joueurs qui viendront pour avoir, j’espère, un groupe renforcé pour jouer quelque chose d’ici à la fin de saison. De nouveaux investisseurs ? On est sur une optique de céder une partie du club. Si on ne trouve pas chaussure à notre pied, on restera comme ça. Si on trouve, on verra. Avec mon frère, on est prêts à ouvrir le capital. On verra ce qu’on fait en fonction de ce qui est proposé, des désirs des gens. Attendons d’avoir les propositions, on parlera quand on y verra plus clair. »

RC Lens : Sage réclame du renfort au Mercato

Pierre Sage espère bien profiter du mercato pour renforcer son équipe, qui est toujours en tête du classement de la Ligue 1. Il l’a expliqué en conférence de presse, avec la longue absence de Jonathan Gradit, le RC Lens va devoir avoir un renfort en défense centrale pour rester compétitif.

« Il y a un seul souhait qui est posé, c’est qu’on se questionne sur différents profils, pas forcément pour un avenir immédiat, mais dans une logique de gestion des différents contrats à moyen terme. Et la seule condition, c’est qu’à chaque fois l’effectif, avec cette arrivée, soit d’un niveau supérieur à l’actuel. C’est l’angle qu’on se donne, a-t-il affirmé en conférence de presse. Ce n’est pas forcément le remplacement de Jonathan Gradit qui est questionné, c’est le fait qu’on ait un défenseur central en moins, et si un autre était amené à être suspendu ou se blesser à son tour, on pourrait être en difficulté, même s’il y a encore quelqu’un qui peut jouer à ce poste-là ou d’autres joueurs, mais dans tous les cas on va manquer un peu de profondeur d’effectif au vu de la durée de la blessure de Jonathan. » Le message est passé.