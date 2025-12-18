À LA UNE DU 18 DéC 2025
PSG : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Hakimi

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 16:55
Le latéral droit du PSG Achraf Hakimi avant sa blessure face au Bayern.
Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche le 4 novembre, le latéral d’Achraf Hakimi s’est lancé dans une course contre la montre pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.

Blessé par Luis Diaz le 4 novembre, lors de PSG-Bayern (1-2), Achraf Hakimi voit tout un pays s’intéresser de près à son rétablissement. C’est que le latéral droit est aussi vital pour le PSG que pour les Lions de l’Atlas, qui organisent la Coupe d’Afrique des Nations. Apparu il y a deux semaines avec une attelle lors de la remise du Ballon d’Or africain, qu’il a remporté, Hakimi s’était déplacé en trottinette. Preuve qu’il prend toutes les précautions. Au moment de sa blessure, l’objectif était qu’il soit opérationnel pour le premier match du Maroc à la CAN, dimanche contre les Comores.

« On a une visibilité mais on va la garder pour nous »

Mais ce jeudi, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a jeté un froid sur cette ambition lors d’un entretien à Brut Afrique. A l’écouter, on comprend qu’Hakimi disputera l’un des trois matches du premier tour mais qu’il devrait être encore un peu court pour celui de dimanche : « Achraf jouera à la CAN, ça c’est certain. On est très positifs quant à sa participation. A quel match et quand ? En tout cas, il jouera la CAN avec nous, c’est sûr. On a une visibilité mais on va la garder pour nous ».

Après les Comores, le Maroc affrontera le Mali vendredi 26 puis la Zambie le lundi 29. On peut imaginer que les résultats détermineront la rentrée d’Hakimi. Si les Lions de l’Atlas remportent leurs deux premiers matches et se qualifient pour le tour suivant, rien ne pressera concernant sa rentrée. Mais s’il y a un faux pas d’entrée…

