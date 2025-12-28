À LA UNE DU 28 DéC 2025
RC Lens, LOSC Mercato : les Sang et Or et les Dogues à la lutte pour un colosse nigérian

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 09:30
Le RC Lens et le LOSC pousseraient pour recruter Chibuike Nwaiwu, défenseur de Wolfsberger, en Autriche.

L’Autriche est un terrain de chasse pour le RC Lens depuis l’arrivée de Kévin Danso, et il n’y a donc rien de très surprenant à ce que le RCL s’intéresse à Chibuike Nwaiwu. Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts en Turquie, le robuste défenseur central nigérian est aussi dans le viseur du LOSC pour ce Mercato, tout comme Trabzonspor.

Mise à prix pour Nwaiwu : 10 M€

Le club turc aurait dégainé le premier avec une offre à hauteur de 6 M€, et Wolfsberger demanderait 10 M€ pour lâcher son joueur. A 22 ans, Chibuike Nwaiwu est connu pour sa grande taille (1,93 m), sa présence physique et sa puissance dans les duels.

Le parcours en club de Nwaiwu

  • Heartland FC (Nigeria) – Débuts de carrière dans le championnat nigérian.
  • Enyimba (Nigeria) – Transfert en octobre 2022, où il est devenu un titulaire régulier et a contribué au titre de champion de la Nigeria Premier Football League 2022-23.
  • Wolfsberger AC (Autriche) – A rejoint le club de la Bundesliga autrichienne le 4 septembre 2024 sous contrat jusqu’en 2027. Avec Wolfsberger, il a remporté la Coupe d’Autriche 2024-25, le premier trophée majeur du club.

