

Même loin du banc du Real Madrid, Zinédine Zidane continue de peser lourd et a recommandé un talent du RC Lens à Florentino Pérez pour préparer l’avenir du Real Madrid au mercato hivernal.

Qu’il soit proche ou non d’un retour sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane reste une voix écoutée dans les couloirs de Valdebebas. Dans un contexte de réflexion profonde sur l’avenir sportif du club, Don Balon affirme que l’ancien entraîneur merengue a glissé un nom précis à Florentino Pérez : Mamadou Sangaré.

Zidane a flashé sur Sangaré

Âgé de 23 ans, le milieu de terrain du RC Lens s’impose comme l’un des profils les plus prometteurs de Ligue 1. Sangaré séduit par un mélange rare de puissance physique, d’intensité et de maturité dans le jeu. Un joueur capable de récupérer, de se projeter et surtout de jouer juste, rapidement, dans les petits espaces. À Madrid, son profil fait écho à un manque identifié depuis le départ de Toni Kroos. Là où Aurélien Tchouaméni apporte l’équilibre et la lecture du jeu, Sangaré offrirait de l’énergie, de l’agressivité et une vraie capacité à casser les lignes ballon au pied. Un duo jeune, physique et complémentaire, exactement dans l’ADN du projet que Zidane imagine pour le futur.

Le RC Lens peut trembler

Autre point clé du dossier : sa situation contractuelle. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2030, Mamadou Sangaré pourrait néanmoins être accessible contre un montant estimé autour de 15 millions d’euros. Une somme jugée raisonnable en interne, que le Real Madrid considère comme une véritable opportunité de marché. Zidane, fidèle à sa ligne directrice, a été clair avec Florentino Pérez. Pour lui, l’avenir du Real passe par un rajeunissement du milieu de terrain, avec des profils capables de s’imposer au plus haut niveau européen. Et du côté de Madrid, le nom de Mamadou Sangaré est désormais bien plus qu’une simple suggestion.