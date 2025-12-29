À LA UNE DU 29 DéC 2025
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
[10:55]Real Madrid Mercato : Zidane a soufflé le nom d’un crack du RC Lens à l’oreille de Florentino Pérez
[10:47]OM Mercato : la succession de Mason Greenwood vire déjà au casse-tête
[10:19]ASSE : Molina balance du très lourd sur le Mercato, Kilmer et sur les coulisses chaotiques du club ! 
[10:00]CAN 2025 : l’organisation du Maroc au coeur de critiques virulentes, la polémique fait rage ! 
[09:41]Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid
[09:19]OGC Nice : Haise coincé entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour rebondir ? 
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : Zidane a soufflé le nom d’un crack du RC Lens à l’oreille de Florentino Pérez

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 10:55
💬 Commenter
Zinédine Zidane
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?


Même loin du banc du Real Madrid, Zinédine Zidane continue de peser lourd et a recommandé un talent du RC Lens à Florentino Pérez pour préparer l’avenir du Real Madrid au mercato hivernal.

Qu’il soit proche ou non d’un retour sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane reste une voix écoutée dans les couloirs de Valdebebas. Dans un contexte de réflexion profonde sur l’avenir sportif du club, Don Balon affirme que l’ancien entraîneur merengue a glissé un nom précis à Florentino Pérez : Mamadou Sangaré.

Zidane a flashé sur Sangaré 

Âgé de 23 ans, le milieu de terrain du RC Lens s’impose comme l’un des profils les plus prometteurs de Ligue 1. Sangaré séduit par un mélange rare de puissance physique, d’intensité et de maturité dans le jeu. Un joueur capable de récupérer, de se projeter et surtout de jouer juste, rapidement, dans les petits espaces. À Madrid, son profil fait écho à un manque identifié depuis le départ de Toni Kroos. Là où Aurélien Tchouaméni apporte l’équilibre et la lecture du jeu, Sangaré offrirait de l’énergie, de l’agressivité et une vraie capacité à casser les lignes ballon au pied. Un duo jeune, physique et complémentaire, exactement dans l’ADN du projet que Zidane imagine pour le futur.

Le RC Lens peut trembler 

Autre point clé du dossier : sa situation contractuelle. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2030, Mamadou Sangaré pourrait néanmoins être accessible contre un montant estimé autour de 15 millions d’euros. Une somme jugée raisonnable en interne, que le Real Madrid considère comme une véritable opportunité de marché. Zidane, fidèle à sa ligne directrice, a été clair avec Florentino Pérez. Pour lui, l’avenir du Real passe par un rajeunissement du milieu de terrain, avec des profils capables de s’imposer au plus haut niveau européen. Et du côté de Madrid, le nom de Mamadou Sangaré est désormais bien plus qu’une simple suggestion.

Real MadridRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Lens, Real Madrid