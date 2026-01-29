À LA UNE DU 29 JAN 2026
[21:06]FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)
[20:52]FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert
[20:40]ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues
[20:20]Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues
[20:10]RC Lens Mercato : une opération à trois bandes officialisée
[20:00]FC Nantes Mercato : Waldemar Kita fait le difficile pour ce buteur de la CAN 2025 !
[19:30]Stade Rennais Mercato : exit le futur numéro 9 de l’équipe de France, un attaquant va débarquer !
[18:56]OM : « un guignol largement surcoté »… Dugarry défonce De Zerbi (vidéo)
[18:28]ASSE : les Verts confirment pour Davitashvili, Lamba et Jaber vers un retour express ?
[18:08]RC Lens : le groupe de Sage pour Le Havre, avec plusieurs absents et la première d’Haidara
ASSE : les Verts confirment pour Davitashvili, Lamba et Jaber vers un retour express ?

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 18:28
Alors que l’AS Saint-Étienne s’apprête à recevoir Boulogne-sur-Mer ce samedi, le club fait face à deux forfaits importantes, mais ceux-ci s’annoncent moins graves qu’initialement craints, et surviennent dans un contexte où une excellente nouvelle vient équilibrer la balance.

Selon un message publié par le service communication du club, relayé par Activ Radio, Chico Lamba et Mahmoud Jaber sont logiquement absents pour la rencontre après avoir été touchés lors du match contre Reims. Ces deux éléments ne feront donc pas partie du groupe cette semaine, ce qui est évidemment une déception pour l’entraîneur et les supporters.

Cependant, la durée de leurs indisponibilités semble moins dramatique que ce qu’on aurait pu craindre : le club indique que les deux joueurs pourraient être de retour dès la rencontre face à Montpellier (prévue le 7 février), au mieux. De base, plusieurs semaines d’indisponibilité étaient évoquées.

Davitashvili sur le retour, une vraie bonne nouvelle

À côté de cette mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle notable : Zuriko Davitashvili — l’un des cadres offensifs les plus influents de l’équipe — est de retour à l’entraînement normal cette semaine après avoir été absent. Avec 8 buts en 16 matchs, son retour constitue un vrai coup de boost pour les Verts et leurs ambitions à Geoffroy-Guichard.

Sur fond de contexte particulier — marqué par l’annonce du départ prochain de l’entraîneur Eirik Horneland, qui pourrait coacher son dernier match — cette combinaison d’absences courtes et d’un renfort majeur donne une lecture beaucoup plus optimiste de l’effectif disponible pour samedi.

