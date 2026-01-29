À LA UNE DU 29 JAN 2026
ASSE Mercato : les détails pour Kanté sont connus, Davitashvili vers un départ ?

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 15:41
L’ASSE s’active sur le marché hivernal avec l’arrivée d’Abdoulaye Kanté et des rumeurs persistantes autour d’un possible transfert de Zuriko Davitashvili vers la Turquie. Deux dossiers chauds qui rythment la fin du mercato stéphanois.

Abdoulaye Kanté : Premier renfort hivernal, tous les détails du deal dévoilés

L’AS Saint-Étienne tient sa première recrue de l’hiver 2026 : Abdoulaye Kanté. Le milieu défensif ivoirien de 20 ans arrive du club anglais de Middlesbrough, et sous la forme d’un prêt avec option d’achat selon The Northern Echo. Ancien joueur du FC Montfermeil, puis de l’ESTAC Troyes, Kanté s’était distingué par sa régularité en Ligue 2 la saison dernière : 29 matchs disputés, 2 passes décisives et une valeur marchande qui a grimpé jusqu’à 3 millions d’euros fin 2025.

Après une expérience mitigée en Angleterre – seulement 4 apparitions et 82 minutes jouées avec Middlesbrough – Kanté vient chercher un nouveau souffle à l’ASSE. Avec sa vision de jeu et son impact physique (1,80 m), Saint-Étienne espère relancer un talent made in Côte d’Ivoire, dans l’optique de densifier le milieu, et surtout la pointe défensive.

Un challenge à relever après une parenthèse compliquée à Middlesbrough

Parti pour la Championship l’été dernier, Kanté n’a pas réussi à s’imposer chez les Boro. En 29 journées de championnat anglais, il a peu goûté au terrain et n’a ni marqué ni offert de passe décisive. Son dernier match remonte au 30 septembre et la concurrence interne, couplée aux choix de l’entraîneur, l’a laissé en marge du groupe. Non retenu pour la liste officielle de l’EFL, le jeune international U23 saute sur l’occasion offerte par les Verts pour retrouver du rythme.

Davitashvili, les rumeurs s’intensifient : la Turquie en embuscade

Impossible d’évoquer le mercato stéphanois sans reparler du feuilleton Zuriko Davitashvili. Une fois de plus, le nom de l’attaquant géorgien circule avec insistance en Turquie. Selon FotoMaç, Trabzonspor serait très intéressé à l’idée de s’offrir le joueur de l’ASSE. Déjà sollicité l’été dernier par le même club, Davitashvili attire les convoitises grâce à une première partie de saison aboutie : 9 buts inscrits et une passe décisive sous le maillot vert.

Cependant, même si l’on peut se poser la question d’un départ, Davitashvili est considéré comme intransférable par l’ASSE, tout comme Lucas Stassin d’ailleurs. Si l’ASSE réussit à relancer Kanté et à garder Davitashvili dans le Forez, le club pourrait s’offrir une fin de saison ambitieuse et animée, sous la houlette d’un nouveau coach (probablement Philippe Montanier).

