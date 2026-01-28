À LA UNE DU 28 JAN 2026
[21:30]ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !
[21:00]RC Lens : Thauvin sous pression, Pierre Sage calme le jeu et attend le rebond !
[20:26]ASSE Mercato : Kilmer a trouvé un nouveau numéro 6, Kanté en route pour Sainté !
[20:00]Real Madrid : Florentino Pérez recadre 5 stars du vestiaire !
[19:40]RC Lens Mercato : Goduine Koyalipou vers un retour en Ligue 1
[19:20]Real Madrid : une clause record pour une pépite de 16 ans !
[19:00]ASSE : Montanier, un bon choix pour remplacer Horneland ?
[18:40]PSG Mercato : Luis Campos a ciblé un jeune buteur, Paris prépare son offensive !
[18:20]PSG, FC Barcelone Mercato : une offensive monumentale pour Alvarez est lancée ! 
[17:50]Ligue 1 : Lorient passe à 100% sous pavillon américain, Black Knight voit très grand pour les Merlus
ASSE Mercato : Kilmer a trouvé un nouveau numéro 6, Kanté en route pour Sainté !

Par Laurent Hess - 28 Jan 2026, 20:26
Un nouveau milieu défensif devrait rejoindre l’ASSE. En provenance de la L2 anglaise…

Eirik Horneland va bien quitter l’ASSE. Le Norvégien a en effet expliqué à ses joueurs à l’issue de la séance d’entraînement de ce mercredi qu’il allait s’en aller. Une décision de la direction, puisqu’il avait épuisé son crédit suite à la défaite à Reims samedi dernier. Toutefois, L’Equipe croit savoir qu’Horneland sera encore sur le banc samedi soir pour diriger l’équipe face à Boulogne-sur-Mer. Philippe Montanier, libre depuis juin 2023, devrait le remplacer accompagné dans sa mission par Stéphane Lièvre qui était son adjoint à Toulouse. Les discussions sont en cours.

Kanté (Boro) devrait débarquer à l’ASSE

Dans cette attente, la cellule de recrutement de l’ASSE tente de renforcer l’effectif de l’actuel 5e de Ligue 2. Et selon Mohamed Toubache-Ter, la première recrue hivernale des Verts pourrait être le milieu défensif ivoirien de Middlesbrough Abdoulaye Kanté. Le joueur de 20 ans n’a joué que 4 matchs cette saison avec le club de Championship, qui avait déboursé 2 M€ l’été dernier pour l’acheter à Troyes. Il est sous contrat avec Boro jusqu’en 2030. Et devait être prédestiné à l’ASSE puisqu’il portait le numéro 42 à Troyes…

