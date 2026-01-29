À LA UNE DU 29 JAN 2026
ASSE : 2 révélations tombent sur l’arrivée de Montanier

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 07:41
Philippe Montanier avant un Monaco-Toulouse il y a deux ans et demi.
Philippe Montanier a donné son accord pour succéder à Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE. Mais son officialisation n’interviendra qu’après Boulogne, samedi. Car il est actuellement à l’autre bout du monde…

Même si la direction de l’AS Saint-Etienne continue de discuter avec Wilfried Nancy et Will Still, c’est bien Philippe Montanier qui devrait succéder à Eirik Horneland. L’ancien entraîneur du RC Lens et du Toulouse FC, entre autres, a donné son accord pour diriger les Verts. Mais il n’y a toujours rien de signé et rien ne sera officialisé avant le match contre Boulogne samedi. D’ici là, c’est donc le Norvégien, qui a déjà annoncé à ses joueurs qu’il allait partir, qui gère les affaires courantes. Une drôle de situation, même si Horneland a prouvé que son professionnalisme était à toute épreuve…

Il ne voulait pas travailler avec Caiazzo en 2023-24 !

Au sujet de Montanier, deux informations sont tombées. La première, issue de L’Equipe, concerne son arrivée à Saint-Etienne. Car après avoir donné son accord pour diriger l’ASSE, l’entraîneur aurait pu se mettre à pied d’œuvre dès aujourd’hui. Sauf qu’il n’est pas en France. Il est à l’autre bout du monde, du côté de l’Australie ! Selon le quotidien sportif, Montanier était parti faire un tour de la planète. Difficile, dans ces conditions, de se trouver dans le Forez pour signer son contrat. C’est la raison principale pour laquelle Kilmer Sports laisse Horneland continuer sa mission jusqu’à Boulogne alors que son renvoi ne fait plus de doutes depuis la défaite à Reims (0-1) samedi dernier.

L’autre information est, elle, issue du Progrès. On apprend que Philippe Montanier aurait pu être entraîneur de l’ASSE une première fois (rappelons qu’il y a fini sa carrière de gardien). Il figurait dans la short-list de la direction en décembre 2023 au moment du renvoi de Laurent Batlles. Sauf que l’ancien Toulousain avait refusé de collaborer avec Bernard Caiazzo, l’un des deux présidents de l’époque. Et c’est donc Olivier Dall’Oglio qui avait été retenu. Deux ans et demi plus tard, Caiazzo est parti et Montanier peut relever le challenge consistant à faire remonter l’ASSE dans l’élite !

