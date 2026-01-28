À LA UNE DU 28 JAN 2026
ASSE : Horneland a essoré ses joueurs, la Ligue 1 l’a déjà condamné ! 

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 22:00
Eirik Horneland (ASSE)
Les tensions sont vives autour d’Eirik Horneland et de son staff à l’ASSE, où Kilmer Sports Ventures n’a pas forcément eu le nez creux en le nommant en décembre 2024.

Sur le départ, Eirik Horneland n’était pas le meilleur choix pour faire monter un club de Ligue 2 en Ligue 1, objectif pourtant numéro 1 de l’ASSE cette saison. Bernard Lions fait en effet remarquer qu’il a échappé aux dirigeants de Kilmer Sports Ventures, propriétaires de l’AS Saint-Étienne depuis le 3 juin 2024, qu’un club n’avait statistiquement aucune chance, ou presque, de monter en Ligue 1 avec un entraîneur étranger découvrant la France et son football. 

Horneland n’est pas Ranieri

La seule exception concerne l’Italien Claudio Ranieri, avec l’AS Monaco, en 2013. En plus de cette statistique accablante, qui condamne presse de facto Horneland, Peuple Vert affirme que les blessures à répétition génèrent frustration et tensions au sein de l’ASSE. Les relations entre Donough Holohan, responsable de la Performance, et Eirik Horneland sont glaciales depuis plusieurs semaines. C’est tout juste si les deux hommes d’adressent la parole. 

Les joueurs de l’ASSE sont rincés 

Origine de la discorde ? L’utilisation des joueurs et gestion physique. Les séances d’entraînement seraient jugées trop dures et rincent les joueurs avant les matches de l’ASSE. Ce qui expliquerait aussi les résultats décevants des Verts cette saison. Bref, la situation à tous les étages a déjà condamné le coach norvégien… à trois jours de la réception de Boulogne à Geoffroy-Guichard (20h).

