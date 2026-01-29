À LA UNE DU 29 JAN 2026
[06:00]ASSE : Montanier OK pour remplacer Horneland, deux autres coachs toujours en course !
[05:30]PSG – OM : le prochain Classico avec des supporters marseillais au Parc, Rothen envoie du lourd !
[05:00]5 joueurs du FC Barcelone, 3 du Real Madrid et 2 du PSG dans les 10 meilleurs de l’histoire
[00:13]OM : De Zerbi demande pardon après l’élimination en Ligue des Champions
[00:00]PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris
[23:58]Ligue des champions : le FC Barcelone sort le grand jeu, le Real Madrid sombre malgré Mbappé
[23:34]OM : une élimination qui fera date, le but fou de Trubin en vidéo
[23:12]Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !
[22:35]Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !
[22:20]FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !
ASSE : Montanier OK pour remplacer Horneland, deux autres coachs toujours en course !

Par Laurent Hess - 29 Jan 2026, 06:00
Eirik Horneland et l’ASSE, c’est bientôt fini. Et Philippe Montanier est d’accord pour succéder au Norvégien. Mais Will Still et Wilfried Nancy seraient toujours en lice.

Eirik Horneland va bien quitter l’ASSE. Le Norvégien a en effet expliqué à ses joueurs à l’issue de la séance qu’il allait s’en aller. Une décision de la direction, puisqu’il avait épuisé son crédit suite à la défaite à Reims (0-1) samedi dernier. Toutefois, Horneland sera encore sur le banc samedi soir pour diriger l’équipe une dernière fois, face à Boulogne-sur-Mer. Ce sera son dernier match sur le banc de l’ASSE. Pour le remplacer, Philippe Montanier est en pole.

Montanier a donné son accord mais l’ASSE discute aussi avec Still et Nancy

Selon Le Parisien, c’est Montanier qui devrait être l’heureux élu. Il devrait être accompagné dans sa mission par Stéphane Lièvre qui était son adjoint à Toulouse. Mais L’Equipe croit savoir que si Montanier, qui serait actuellement en plein tour du monde, et du côté de l’Australie, a donné son accord à l’ASSE, Kilmer Sports n’a pas encore arrêté son choix. Ivan Gazidis and co garderaient d’autres dossiers ouverts : celui du Franco-Canadien Wilfried Nancy (48 ans), et du Belge Will Still (33 ans), tous deux aussi libres que Montanier. Ce dernier reste favori, mais il ne serait donc pas tout seul sur les rangs. Et l’ASSE, qui a annulé la traditionnelle conférence de presse d’avant match prévu chaque jeudi, histoire de préserver autant que possible Horneland, n’annoncera pas son choix avant le match contre Boulogne-sur-Mer.

