Très probable nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier devrait pouvoir compter plus rapidement que prévu sur Mahmoud Jaber, pour qui on craignait le pire après sa blessure à Reims (0-1).

Alors que l’actualité de l’AS Saint-Etienne se concentre sur l’identité du nouvel entraîneur, qui devrait être Philippe Montanier, une bonne nouvelle est tombée ce matin : selon le site Evect, Mahmoud Jaber devrait être absent moins longtemps que prévu. L’international israélien est sorti au bout de dix minutes de jeu samedi dernier à Reims (0-1) en se plaignant des adducteurs. Le staff médical des Verts craignait une absence de très longue durée mais Evect assure qu’elle sera de « plusieurs semaines ». Un moindre mal pour l’ASSE et Philippe Montanier, qui pourront donc compter sur cette pièce essentielle du milieu de terrain sans doute début mars.

Lamba, retour mi-février

Chico Lamba, lui, devrait revenir plus tôt. Sorti à la 57e minute du match en Champagne, le défenseur portugais devrait être absent jusqu’à la mi-février, selon Evect. Après avoir déjà manqué trois mois de compétition suite à sa blessure à Montpellier, Lamba en a donc pour trois semaines, minimum. Ce qui prouve une certaine fragilité due, d’après Eirik Horneland, au fait qu’il n’a pas eu de vacances l’été dernier, enchaînant saisons en club et compétition avec sa sélection.

Pour les Verts, au-delà de ces absences et de l’arrivée d’un nouvel entraîneur, l’important est de se remettre la tête à l’endroit samedi avec la réception de Boulogne. Tombés à la 5e place du classement, ils n’ont plus de points ni de temps à perdre dans l’optique de la montée !