À LA UNE DU 3 FéV 2026
[00:00]Lyna Khoudri affiche Karim Benzema au grand jour
[23:00]ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 
[22:39]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin
[22:30]OM : comment l’OL a amplifié la crise et les tensions à Marseille
[22:10]Real Madrid, PSG Mercato : c’est fait pour Upamecano !
[21:51]FC Barcelone : Laporta se sert de Flick pour l’élection présidentielle
[21:40]OM Mercato : Nnadi officialisé
[21:26]ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 23:00
Patrick Guillou
Si l’arrivée de Philippe Montanier ressemble à une lueur d’espoir pour les supporters de l’ASSE, les chantiers semblent immenses au club. Patrick Guillou en est conscient.

Philippe Montanier sera-t-il l’homme qui redressera l’ASSE ? Engluée dans une crise de résultats qui a vu sauter Eirik Horneland, le club forézien a enfin décidé de changer de coach pour donner une nouvel impulsion aux Verts. Patrick Guillou, jamais avare de bons mots pour son club de coeur, se garde encore bien de juger l’arrivée de Montanier mais a tenté de lui déminer le terrain pour lui montrer l’étendue des travaux au sein de l’ASSE.

« Croire que tout ira bien, c’est se raconter des histoires »

Les chantiers sont nombreux à l’ASSE. « Croire que tout ira bien maintenant, c’est se raconter des histoires, le mal est profond, a-t-il affirmé dans Le Progrès. Sans bon diagnostic, pas de remède miracle. Direction bancale, vestiaire fracturé, club sous tension, public à bout, gardien mi-figue-mi-raisin, défense aussi fébrile qu’un gamin le jour de sa rentrée, un milieu englué, une attaque qui marque les esprits par sa discrétion, ambiance plombée (…) Le bluff ne marche plus. Ce n’est pas parce qu’on change d’ampoule que le courant passe encore. »

