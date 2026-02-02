À peine arrivé sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier n’a pas hésité à parler cru aux joueurs du club forézien.

Qu’on se le dise : Philippe Montanier n’est pas venu à l’ASSE pour faire de la figuration. Dimanche, le nouvel entraîneur des Verts n’a pas perdu de temps. Après avoir visité les installations du Centre sportif Robert-Herbin et fait un tour au Stade Geoffroy-Guichard – qu’il connaît déjà en tant qu’ancien joueur lors de la saison 1999-2000 – le technicien a surtout rencontré son groupe pour une première prise de parole marquante.

Montanier déjà cash avec les joueurs

Selon Peuple Vert, Montanier n’a pas mâché ses mots. Le ton a été ferme, presque cru, et le message clair : le comportement observé face à Boulogne n’était pas acceptable. L’ancien entraîneur de Toulouse veut voir un changement d’attitude immédiat et un engagement total, aussi bien aux entraînements que lors des matchs.

Objectif : victoire impérative

Pour Montanier, les paroles doivent rapidement se transformer en résultats. Les Verts se préparent déjà pour le match crucial de samedi face à Montpellier (20h). Une rencontre où une nouvelle contre-performance pourrait creuser l’écart avec Troyes, qui pourrait s’envoler à 10 points d’avance au classement. À l’ASSE, le signal est donné : le travail commence maintenant, l’attitude se corrige tout de suite, et chaque joueur devra répondre présent pour espérer renverser la situation.