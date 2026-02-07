À LA UNE DU 7 FéV 2026
RC Lens : la compo probable face au Stade Rennais, beaucoup de changements attendus

Par William Tertrin - 7 Fév 2026, 07:00
Pierre Sage (RC Lens)
Retrouvez notre compo probable pour le RC Lens qui affronte le Stade Rennais ce samedi à 17h.

Ce samedi à 17 heures, le RC Lens retrouve Bollaert-Delelis après sa qualification en quarts de finale de Coupe de France à Troyes (4-2). Avec un groupe au complet, marqué par les retours de Thauvin et Baidoo, Pierre Sage a notamment décidé de se passer d’Andrija Bulatović, titulaire dans l’Aube.

Pour autant, la composition devrait être assez classique, même s’il devrait logiquement y avoir pas mal de changements par rapport à l’équipe qui a débuté face à l’ESTAC (7 au total). Pour rappel, du côté rennais, Samba est écarté et manquera les retrouvailles avec le public lensois, tout comme Frankowski. Glen Kamara sera aussi absent, alors que Djaoui Cissé et Yassir Zabiri sont incertains.

Notre compo probable pour le RC Lens

Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Édouard, Saïd.

