Stade Rennais : énorme sanction de Beye, un cadre privé du match face au RC Lens

Le Stade Rennais se déplacera à Bollaert ce samedi, pour un choc ambitieux face au RC Lens lors de la 21e journée de Ligue 1, mais avec une surprise de taille : le portier numéro un Brice Samba ne figure pas dans le groupe. Une décision forte de la part d’Habib Beye, qui rebat complètement les cartes dans la cage rennaise à un moment clé de la saison.

Habib Beye écarte Brice Samba pour le déplacement à Lens

La nouvelle est tombée à quelques jours d’un match attendu. Selon L’Équipe, Brice Samba, titulaire indiscutable et élément central du onze rennais, ne prendra pas part au déplacement face à son ancien club de Lens, samedi à 17h. Cette absence n’est pas liée à une blessure ou à une suspension, mais bien à une décision disciplinaire prise par l’entraîneur, Habib Beye. Le choix du coach, dont la patte se traduit souvent par une gestion stricte, place le projet rennais sous tension alors que l’équipe restait sur une dynamique collective stable.

Sanction après l’accrochage à Marseille, Silistrie pour garder les cages

La mise à l’écart de Brice Samba s’inscrit dans la continuité d’un incident survenu mardi à Marseille, en Coupe de France, où un échange tendu aurait éclaté entre le gardien et Habib Beye après l’un des buts concédés. Cette sanction, signe d’un management assumé, envoie un signal fort au groupe : la discipline passe avant toute individualité, même pour un joueur au statut confirmé.

Avec cette absence, c’est Mathys Silistrie qui devrait effectuer ses premiers pas en tant que titulaire dans un match à fort enjeu. Le jeune portier breton aura la lourde tâche de s’affirmer dans les cages, alors que toute la hiérarchie du poste semblait installée depuis l’arrivée de Samba.

Un match à enjeu pour Rennes à Bollaert

Ce déplacement à Lens intervient dans un contexte tendu pour Rennes, à l’heure où l’équipe traverse une séquence décisive pour ses ambitions en Ligue 1. Priver le vestiaire de l’expérience et du leadership de Samba constitue une prise de risque manifeste, au moment où chaque point compte dans la lutte pour l’Europe et la remontée au classement. Pour rappel, le SRFC devra aussi faire sans Przemyslaw Frankowski, autre ancien Lensois, mais aussi Glen Kamara. Djaoui Cissé (adducteurs) et la recrue Yassir Zabiri sont quant à eux incertains.