Ça a visiblement été très chaud au Stade Rennais lors du 8e de Coupe de France contre l’OM (0-3) hier ! Il se serait passé beaucoup de choses, des révélations devraient tomber après l’élimination.

Au lendemain de l’élimination rennaise de la Coupe de France, Mohamed Toubache-Ter a décidé d’ouvrir les vannes ! Sur X, l’insider a publié toute une série de messages laissant entendre qu’Habib Beye a rabaissé Mousa Al-Tamari, qu’il ne traite pas bien Estéban Lepaul, que Brice Samba aurait eu des propos forts dans le vestiaire ou encore qu’Arnaud Pouille ne va pas virer son coach, même s’il en rêve et qu’il n’attend qu’une chose pour le remplacer par Franck Haise.

Plusieurs joueurs contre Habib Beye ?

« Plein soutien à Mousa al-Tamari ! Il y a parfois des choses qui ne se disent pas à un joueur, à un homme tout bonnement… Ce qu’il s’est passé à la mi-temps et en fin de match laissera des traces, sans aucun doute ! « T’es pas un bon joueur toi, t’es là pour percuter c’est tout. » Joueur interloqué : « Comment il peut me parler comme ça ? Comment un joueur peut être en confiance quand on lui parle comme ça ? Vous trouvez que c’est normal ? ». »

« Faudrait se renseigner sur les adducteurs de Djaoui Cissé… Peut-être que le concerné ne veut rien savoir & attend la fin de saison pour partir… »

« La période positive du Stade Rennais a fait fermer les yeux à certains. Cette période a pu permettre de serrer les dents. Parlons d’Embolo qui voulait partir cet hiver mais qui a été bloqué par le club. Merlin (pas au top) et l’irréprochable Rouault n’en peuvent plus. »

« Et concernant Samba, on va en parler dans la journée… on va évoquer ce qui s’est passé sur le terrain & l’explication de texte dans le vestiaire !! On va évoquer le désamour du coach à l’endroit de Lepaul. »

« Le board Sportif qui avait l’intention de débarquer Beye fut un temps va faire le choix de laisser le proprio prendre ses responsabilités. Le board sportif n’a pas l’intention de se griller et le concerné peut démentir, hein, mais il rêve de… (photo de Franck Haise). »

Mohamed Toubache-Ter précise qu’il ne s’agit pas d’impressions mais qu’il a eu confirmation de toutes ces informations par plusieurs sources au sein du club. On le voit, l’ambiance est détestable au Stade Rennais !