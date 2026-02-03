À LA UNE DU 3 FéV 2026
FC Nantes Mercato : les Kita ont raté Blas (Stade Rennais) et Simon (Paris FC)

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 09:00
Frappé par la menace d’une relégation, le FC Nantes a vécu un mercato hivernal électrique, rythmé par un ballet incessant d’arrivées et de départs. Les Canaris ont sondé deux de leurs anciens leaders, Moses Simon et Ludovic Blas. Mais entre sentiments et réalité du marché, la mission s’est avérée bien plus complexe que prévu…

Le FC Nantes a bouleversé son effectif

Sur le terrain comme en coulisses, la tension est montée d’un cran au FC Nantes ces derniers jours. Face à l’urgence, la direction nantaise n’a pas hésité : l’effectif a été profondément remanié. Exit les erreurs du recrutement estival, l’heure était à la correction et aux solutions immédiates. Sissoko et Kaba ont apporté du coffre au milieu, tandis que Machado et Guilbert sont venus renforcer les ailes par leur expérience. Sylla et Yousuf ont consolidé l’axe défensif, démontrant que tous les secteurs étaient dans la ligne de mire du staff. Devant, les dirigeants n’ont cessé de chercher le bon profil pour accompagner Matthis Abline, sans parvenir à dégoter ce fameux partenaire décisif. Seul Rémy Cabella est venu offrir une option offensive supplémentaire, trop peu pour assurer le sursaut espéré. Alors, jusqu’au bout, la cellule recrutement s’est laissée gagner par la tentation du retour au bercail.

Moses Simon et Ludovic Blas, pistes recalées

L’idée de faire revenir deux figures majeures de l’histoire récente du club a électrisé les supporters comme les dirigeants. Selon Ouest-France, Moses Simon, aujourd’hui au Paris FC, restait un rêve pour un large public, encore marqué par ses anciens exploits sous le maillot jaune. Mais si les rumeurs autour du possible retour de Moses Simon à Nantes ont animé les discussions, elles n’ont débouché sur aucune avancée concrète. Les obstacles étaient nombreux : contrat longue durée et une situation sportive qui ne poussait pas l’actuel club du Nigérian à ouvrir la porte pour un concurrent direct.

Même histoire avec Ludovic Blas. Le polyvalent milieu du Stade Rennais n’a jamais trouvé de terrain d’entente pour un retour. Entre engagement contractuel et ambition rennaise, l’option d’un come-back à Nantes n’a pas survécu à la réalité du marché. Malgré l’attachement du joueur à ses anciennes couleurs, la nostalgie n’a pas pesé bien lourd face aux intérêts économiques et stratégiques du moment.

