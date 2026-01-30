À LA UNE DU 30 JAN 2026
[16:11]ASSE Mercato : la troisième recrue annoncée des Verts s’éloigne
[15:42]PSG Mercato : Kvaratskhelia blessé, une recrue surprise en vue ?
[15:15]Stade Rennais : l’équipe type de Beye avec Szymanski
[14:54]OM : la décision est tombée pour l’avenir de De Zerbi !
[14:30]FC Nantes Mercato : une ouverture pour un retour de Moses Simon ?
[14:00]Real Madrid Mercato : Florentino Pérez rêve d’un crack du FC Barcelone
[13:31]OM Mercato : Balerdi, Abdelli, Bakola… ça part dans tous les sens à Marseille !
[13:30]Ligue Europa : le LOSC hérite de l’Étoile Rouge, un piège nommé Belgrade
[13:25]ASSE : Montanier de retour, le changement est imminent !
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : Kilmer a bouclé une recrue en 48h chrono ! 
FC Nantes Mercato : une ouverture pour un retour de Moses Simon ?

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 14:30
Moses Simon
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Une rumeur hivernale selon laquelle Moses Simon (FC Nantes, 30 ans) pourrait revenir au FC Nantes a refait surface dans cette dernière ligne droite du mercato.

Une rumeur à prendre avec des pincettes fait de nouveau parler au FC Nantes : Moses Simon pourrait revenir chez les Canaris cet hiver ! Alors que le mercato hivernal touche à sa fin le 2 février prochain, le dossier refait surface et laisse entrevoir une ouverture, malgré les obstacles.

La rumeur lancée par @fan_fcnantes_foot le mois dernier a la dent dure : « Comme révélé le 10 décembre dernier sur notre page, le dossier est toujours ouvert pour Moses Simon au FC Nantes. Des négociations existent, malgré qu’elles soient très complexes. À suivre. »

Simon, un retour possible au FC Nantes ?

Simon n’est évidemment pas un inconnu pour les supporters du FC Nantes. Arrivé en août 2019 sur les bords de l’Erdre en provenance de Levante, l’ailier nigérian a imposé sa patte sur le jeu des Canaris grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à débloquer les matchs. Entre 2019 et 2025, il a été l’un des éléments clés du club, enchaînant performances marquantes et régularité. Ses dribbles fulgurants et ses passes décisives ont souvent fait basculer des rencontres.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Simon semble s’essouffler depuis son arrivée au Paris FC l’été dernier. Pour autant, le chemin vers un retour au FC Nantes ne serait pas simple. Les négociations sont complexes mais le fait que le dossier soit toujours possiblement ouvert montre que la famille Kita n’aurait pas totalement fermé la porte. Les discussions pourraient s’accélérer dans les jours à venir, alors que le mercato hivernal arrive bientôt à son terme.

