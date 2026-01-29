À LA UNE DU 29 JAN 2026
FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 20:52
Frédéric Guilbert sous le maillot de Lecce.
Fraîchement arrivé chez les Canaris, Frédéric Guilbert n’aura pas encore l’occasion de se jeter immédiatement dans le grand bain de la Ligue 1. Dans sa conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du FC Nantes Ahmed Kantari a tempéré l’enthousiasme autour de sa nouvelle recrue en soulignant un coup dur : l’ancien latéral droit ne sera pas immédiatement disponible pour les matches, compte tenu de sa période d’inactivité.

Arrivé libre après la résiliation de son contrat avec Lecce, Guilbert, 31 ans et plus de 200 matchs de Ligue 1 à son actif, était présenté comme un renfort d’expérience dans une équipe nantaise engluée en bas de tableau. Cependant, son dernier match remonte au 25 mai dernier.

Une intégration progressive avant la compétition

Interrogé sur la manière d’intégrer ce nouvel élément, Kantari a retenu une ligne de conduite prudente : « On va y aller progressivement. Il n’a pas joué depuis six mois, donc il doit passer par une phase de réathlétisation. Même s’il a beaucoup d’envie et d’expérience, il faut que le corps soit prêt pour répondre aux exigences d’un match de Ligue 1 ».

Ainsi, plutôt que de se précipiter, le FCN veut accompagner le latéral dans sa remise en forme, au rythme qu’imposent sa condition physique et son historique récent d’inactivité. Les supporters devront donc patienter avant de le voir fouler la pelouse de la Beaujoire. Guilbert, de son côté, a annoncé qu’il serait prêt d’ici « deux semaines et demie« .

Un contexte délicat pour le club

Ce retour progressif s’inscrit dans une période délicate pour Nantes : le club est actuellement engagé dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 et peine à trouver de la régularité. L’arrivée de Guilbert, cinquième renfort hivernal après Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssif, illustre la volonté du staff de renforcer l’expérience collective tout en gérant les contraintes physiques et sportives du moment.

Kantari insiste donc sur la réalité de la situation : malgré l’envie et l’expérience du joueur, il faudra du temps avant que Guilbert puisse apporter pleinement sa contribution sur le terrain.

