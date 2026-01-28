À LA UNE DU 28 JAN 2026
[14:00]OL Mercato : après Endrick, un nouvel attaquant proche de débarquer à Lyon !
[13:30]FC Barcelone Mercato : deux renforts pleins d’avenir en plus au Barça !
[13:01]RC Lens : Sage annonce un transfert imminent et deux coups durs face au Havre
[12:53]ASSE : Horneland a annoncé son départ !
[12:45]PSG Mercato : Luis Enrique a validé l’arrivée d’un titulaire du FC Barcelone 
[12:31]OL : John Textor a tenté un coup d’État à Lyon !
[12:16]OM Mercato : Benatia a mis la main sur le renfort parfait pour De Zerbi
[12:08]FC nantes Mercato : une nouvelle recrue officialisée
[11:48]FC Nantes : un partenaire du club balance du lourd sur Franck Kita et la gestion du club ! 
[11:35]PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !
FC nantes Mercato : une nouvelle recrue officialisée

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 12:08
Frédéric Guilbert sous le maillot de Lecce.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

C’est officiel. Le FC Nantes tient son renfort d’expérience pour la fin de saison avec l’arrivée de Frédéric Guilbert (31 ans).

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Lecce vendredi, l’ancien Strasbourgeois s’est engagé avec les Jaunes et Verts jusqu’à la fin de l’exercice. À 31 ans, le défenseur polyvalent vient apporter son vécu et son caractère à un effectif nantais en quête de garanties et de stabilité.

Reconnu pour son tempérament de combattant, son abnégation et son engagement total sur le terrain, Frédéric Guilbert n’est pas un inconnu en Ligue 1. Durant trois saisons sous le maillot du Racing Club de Strasbourg, il avait su conquérir le public de la Meinau grâce à son intensité et son sens du sacrifice. Latéral droit de formation, capable d’évoluer plus haut ou dans une défense à trois, il offre plusieurs options tactiques à son futur entraîneur.

Guilbert, un profil sûr ?

Passé par Caen, Bordeaux et Aston Villa, avec une expérience marquante en Premier League, Guilbert s’appuie sur un solide bagage du haut niveau. La saison dernière, il a encore prouvé sa fiabilité en disputant un exercice plein en Serie A avec Lecce, confirmant sa capacité à répondre présent dans des contextes exigeants.

Avec ce recrutement malin et sans indemnité de transfert, le FC Nantes mise sur un profil sûr, immédiatement opérationnel, capable d’apporter du caractère dans le vestiaire et de l’intensité sur le terrain. Un renfort qui colle parfaitement à l’ADN des Jaunes et Verts et qui pourrait rapidement devenir un homme fort de la fin de saison.

FC Nantes

