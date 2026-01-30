Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors que Hyeok-kyu Kwon devait signer son contrat au KVC Westerlo dans les prochaines heures, le transfert n’ira finalement pas à son terme.

Le FC Nantes pensait s’être débarrassé d’un dossier encombrant, mais le feuilleton Hyeok-kyu Kwon a brutalement changé de scénario. Alors que le milieu de terrain devait signer dans les prochaines heures au KVC Westerlo, le transfert a finalement capoté à la dernière minute.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, un désaccord de dernière minute entre les différentes parties a provoqué ce spectaculaire volte-face. Alors que l’accord semblait acté et que le joueur se préparait à officialiser son départ, tout s’est subitement bloqué, sans possibilité de rattrapage immédiat.

Kwon de retour au FC Nantes ?

Résultat, Hyeok-kyu Kwon va devoir faire machine arrière et revenir au FC Nantes. Une situation délicate pour les Canaris, qui comptaient sur cette sortie pour alléger leur effectif et ajuster leur stratégie mercato. En interne, le club s’active désormais dans l’urgence pour tenter de trouver une solution alternative, que ce soit un nouveau point de chute ou une issue contractuelle rapide.

Ce transfert avorté illustre une nouvelle fois la complexité des négociations estivales, où rien n’est jamais définitivement acquis avant la signature. Pour le FC Nantes, c’est un contretemps de plus dans un mercato déjà sous tension, bro, et un dossier qui pourrait encore faire parler dans les prochains jours.