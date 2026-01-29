FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi l’arrivée de Mohamed Kaba, milieu de terrain de 24 ans de Lecce, qui rejoint les Canaris pour la seconde partie de saison. Ce prêt avec option d’achat marque la sixième recrue nantaise de ce mercato hivernal, et répond à une nécessité de densifier le secteur au milieu. Comme révélé sur notre site en exclusivité le 2 janvier dernier, Kaba était très intéressé par le challenge nantais.

🔁 Un renfort attendu pour le cœur du jeu

Le profil de Mohamed Kaba s’inscrit clairement dans la philosophie sportive que souhaite impulser le FC Nantes : un joueur capable d’allier présence défensive et capacité à orienter le jeu. À 25 ans, le joueur formé à Valenciennes apporte déjà une expérience significative du haut niveau, qui devrait être précieuse dans l’objectif du club de se maintenir en Ligue 1.

Son arrivée intervient à un moment clé de la saison, alors que Nantes navigue dans la première moitié du classement et cherche plus de stabilité dans l’entrejeu. La capacité de Kaba à dynamiser le milieu, combiner avec les récupérateurs déjà en place et assurer une meilleure transition entre défense et attaque a notamment été mise en avant par le staff technique.

📊 Une stratégie de recrutement progressive

Kaba est donc la sixième arrivée de l’hiver après des recrutements ciblés qui ont visé à renforcer tant la solidité défensive que la créativité offensive. Ce recrutement intervient à un moment où le club, engagé dans une lutte stressante pour le maintien, ne peut plus se permettre de laisser filer des points précieux. L’intégration rapide de Kaba dans le système de jeu de Nantes sera donc un élément clé pour l’entraîneur, qui espère profiter au maximum de ce renfort. À noter que Kaba connaît très bien Frédéric Guilbert, autre recrue nantaise, avec qui il a joué à Lecce.