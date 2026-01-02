À LA UNE DU 2 JAN 2026
FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Mohamed Kaba a donné sa réponse aux Kita

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 07:22
Mohamed Kaba (Lecce)
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le FC Nantes continue d’explorer le marché pour renforcer son entrejeu avec une piste bel et bien creusée en Serie A : Mohamed Kaba (Lecce, 24 ans).

Le FC Nantes veut poursuivre son mercato de feu cet hiver. Comme annoncé par Ouest France, les Canaris se sont tout récemment positionnés sur Mohamed Kaba, sous contrat avec Lecce jusqu’en juin 2027. Un profil qui coche plusieurs cases aux yeux de la cellule de recrutement, à la recherche d’impact, de volume et de solidité au milieu de terrain.

Kaba intéressé par le FC Nantes

Âgé de 24 ans, celui qui est estimé à 1,5 million d’euros s’est fait un nom en Serie A grâce à son activité incessante, sa capacité à gratter des ballons et à sécuriser l’axe devant la défense. Au FC Nantes, où le milieu manque de densité, le profil de l’ancien Valenciennois est vu par son ancien coach Ahmed Kantari comme une solution crédible pour stabiliser l’équipe dans la deuxième partie de saison. Du côté de Lecce, la porte n’est pas totalement fermée. Le club italien n’exclut pas un mouvement cet hiver, sous la forme d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert sec, à condition de recevoir une offre satisfaisante. Le FC Nantes suit le dossier de près et Kaba est intéressé par le challenge. Les négociations avancent bien.

Sissoko peut dépanner en défense

La piste Kaba (1,85m) s’inscrit en effet dans une stratégie claire : apporter du muscle et de la fiabilité à un secteur-clé, où Francis Coquelin brille par son absence et où le cas Junior Mwanga fait débat. Par ailleurs, le FC Nantes sait qu’Ibrahima Sissoko peut dépanner en défense centrale, où le géant d’1,93m a déjà joué les utilités au Stade Brestois, au RC Strasbourg puis à Bochum. De son côté, Kaba pourrait voir d’un bon œil un retour en France, lui qui n’a disputé que 13 matches en Italie cette saison : 11 en championnat et deux en coupe, pour un bilan total d’un but et de zéro passe décisive. Reste à savoir si le FC Nantes parviendra à convaincre Lecce…

Bastien Aubert

FC Nantes

