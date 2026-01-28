FC Nantes Mercato : après Guilbert, les Canaris finalisent une autre arrivée attendue !

Le FC Nantes tient un deuxième renfort ce mercredi. Après Frédéric Guilbert, c’est Mohamed Kaba qui s’apprête à rejoindre les Canaris.

Le Mercato s’emballe auy FC Nantes. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Lecce vendredi, Frédéric Guilbert s’est engagé avec les Jaunes et Verts jusqu’à la fin de l’exercice, ce midi. À 31 ans, le défenseur polyvalent vient apporter son vécu et son caractère à un effectif nantais en quête de garanties et de stabilité. Reconnu pour son tempérament de combattant, son abnégation et son engagement total sur le terrain, Frédéric Guilbert n’est pas un inconnu en Ligue 1. Durant trois saisons sous le maillot du Racing Club de Strasbourg, il avait su conquérir le public de la Meinau. Latéral droit de formation, capable d’évoluer plus haut ou dans une défense à trois, il offre plusieurs options tactiques, lui qui est passé par Caen, Bordeaux et Aston Villa. Il arrive libre.

Kaba va être prêté au FC Nantes

Selon Louest-France et L’Equipe, Mohamed Kaba va lui aussi rejoindre le FCN. Une piste révélée dans nos colonnes il y a 3 semaines. Le milieu de terrain de 24 ans, d’origine guinéenne, va être prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Une arrivée estampillée Ahmed Kantari, puisque le successeur de Luis Castro avait connu à Valenciennes le joueur de Lecce, sous contrat jusqu’en 2027 avec le club des Pouilles. Victime d’une rupture du ligament croisé au printemps 2024, Kaba n’a débuté que cinq matchs cette saison en Serie A. Il sera la sixième recrue du FC Nantes, actuellement 16e et barragiste, après Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko, Ali Youssif et Frédéric Guilbert.