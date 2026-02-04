Avec l’élimination de la Coupe de France, hier à Marseille (0-3), le Stade Rennais a laissé filer une chance d’être européen. S’il ne parvient pas à l’être, Habib Beye quittera son poste en fin de saison…

C’est un Habib Beye forcément déçu qui s’est présenté hier au micro de France Télévisions, après la défaite de son équipe à Marseille (0-3), synonyme d’élimination de la Coupe de France. L’entraîneur du Stade Rennais a pointé du doigt les erreurs individuelles de ses joueurs sur les buts phocéens tout en les félicitant pour la qualité de leur jeu : « Lorsqu’on prend autant de buts, c’est qu’on fait des erreurs. Dans un match comme celui-ci, on est puni directement. En plus, dès l’entame du match et sur le deuxième but… C’est sûr qu’avec de telles erreurs, on ne peut pas espérer gagner une rencontre. Je suis fier de ce qu’ont produit les joueurs dans le jeu. C’est sévère au niveau du score mais c’est comme ça. Maintenant, c’est retour au championnat, il va falloir prendre des points à Lens ce week-end. Aujourd’hui, on est 6es, il va falloir continuer à engranger des points ».

Beye pas conservé en fin de saison sans Europe

Une analyse qui a fait dégoupiller les supporters rennais sur les réseaux sociaux. Ceux-ci estiment que, non, le Stade Rennais n’a pas bien joué à Marseille et que, surtout, cela fait trop longtemps que les résultats sont décevants, ce qui devrait inciter la direction à tourner la page Beye. Le compte MercatixSRFC a résumé la pensée générale sur X : « Allez on passe à autre chose, c’est pas possible d’entendre ça. C’est un manque de respect de vouloir défendre son bilan individuel au détriment des supporters qui doivent supporter ses purges. Car même quand ça gagnait, c’était pas beau ».

Daniel Riolo est sur la même longueur d’ondes. Mais lui s’en prend également aux dirigeants et rappelle que le sort d’Habib Beye est quasiment scellé puisqu’il ne sera maintenu qu’en cas de qualification européenne à la fin de la saison. Le journaliste de RMC ne croit visiblement pas au fait que le SRFC conservera sa 6e place (ou fera mieux), qui l’envoie pour le moment en League Conférence. Dans L’After, il a cartonné l’intégralité du Stade Rennais après sa sortie de route marseillaise.

« Rennes, c’est terminé »

« Rennes, c’est terminé. Le message envoyé avec le mercato, c’est que c’est fini. Ils ne seront pas européens et Habib Beye devra poursuivre sa carrière ailleurs. J’acte que ce club est fini en termes d’ambitions, ça ne les intéresse plus. Ils veulent à chaque fois nous faire croire que… Mais j’en ai marre de ces histoires-là. Ce qui est important, c’est que sur les dix dernières années, ils ont fait 400 M€ de vente de joueurs, dont 100 cet hiver. Ils sont contents, c’est très bien. Les gens viennent au stade pour voir des jeunes qui deviennent vite des prospects et qui vont jouer un match de Coupe de France comme ça… On peut me parler de Beye, de la tactique mais les joueurs sont venus faire quoi ? Ils sont venus faire les assistants de Marseille ? « Allez-y, traversez-nous en plein milieu de terrain, faites-vous des passes, régalez-vous. » Ils ont fait jouer Marseille en chaussons. »