RC Lens : un joueur emblématique et chouchou des supporters va faire son grand retour !

Le stade Bollaert-Delelis va vibrer ce samedi après-midi. Le RC Lens s’offre un moment exceptionnel : l’ancien capitaine et chouchou du public, Kevin Danso, sera présent pour donner le coup d’envoi symbolique du match face au Stade Rennais. Un retour fort en émotions pour tous les amoureux du club.

Le RC Lens célèbre ses 120 ans en grande pompe

120 ans d’histoire, de passion, de fierté : le Racing Club de Lens honore son passé et convie tout un peuple à partager l’événement. Cette rencontre contre Rennes sera le cœur d’une célébration où l’esprit Sang et Or résonnera dans chaque tribune. Le club a choisi de marquer le coup en invitant ses figures marquantes, incarnées cette année par le retour de Kevin Danso, pilier des plus belles heures récentes. Le rendez-vous promet une ferveur toute lensoise et des souvenirs à la pelle.

Kevin Danso, un ancien emblématique de retour à la maison

Arrivé en Artois à seulement 22 ans en 2021, Kevin Danso s’est rapidement hissé parmi les joueurs les plus appréciés du club. En l’espace de 128 rencontres sous les couleurs lensoises, il a inscrit son nom dans l’histoire du RCL, participant activement au retour du club en Ligue des champions et au titre de vice-champion de France. Parti début 2025 en direction de l’Angleterre et de Tottenham, le défenseur autrichien reste un symbole d’exemplarité, apprécié autant pour son jeu que pour son attachement aux valeurs du club. Sa carrière à Lens, marquée par sa progression fulgurante, continue d’inspirer.

Un coup d’envoi symbolique sous les yeux des supporters lensois

Privé de match à Manchester en raison d’une légère blessure, Danso profite de sa convalescence pour répondre à l’appel du club et de tout un peuple. Sa présence sur la pelouse pour un coup d’envoi fictif est plus qu’un clin d’œil : c’est une véritable déclaration d’amour à Bollaert, aux supporters qui ne l’ont jamais oublié, et à l’histoire collective en train de s’écrire. Dans une atmosphère qui s’annonce électrique, la rencontre avec les fans sera sans aucun doute le temps fort de cet avant-match. Les tribunes devraient chavirer au passage de leur héros, prouvant qu’en Artois, les liens restent indéfectibles même après un départ à l’étranger.

Au-delà des festivités, la saison du RC Lens est déjà riche en émotions. Les Sang et Or viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France grâce à un succès à l’extérieur, et le calendrier à venir s’annonce prometteur. Le coup d’envoi donné par Kevin Danso restera gravé dans la mémoire des supporters. Plus qu’un hommage, c’est une promesse d’avenir pour un club qui sait merveilleusement entretenir la flamme de ses héros.