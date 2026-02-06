RC Lens – Stade Rennais : Habib Beye sur un siège éjectable à Rennes, son successeur se tient prêt !

Les mauvais résultats du Stade Rennais, en déplacement à Lens ce samedi, pourraient bien être fatals à Habib Beye…

La crise est de nouveau ouverte au Stade Rennais. Corrigé par l’OM (0-3) mardi en 8es de finale de la Coupe de France, le club breton bout de l’intérieur. Une défaite lourde, sans révolte, qui a remis Habib Beye sur la sellette. En interne, les doutes s’accumulent, les tensions ressortent… et un nom continue de hanter les couloirs du Roazhon Park : Franck Haise. Julien Lechevestrier, journaliste à La Voix du Nord, a évoqué un possible retour de flamme autour de Franck Haise. Un dossier qui passerait par Arnaud Pouille, dirigeant rennais ayant collaboré avec lui au RC Lens. « Au moins Arnaud Pouille a le numéro de téléphone de Franck Haise… Car là, avec les deux purges dans le jeu proposées par Habib Beye contre Monaco et Marseille… »

Tambouret pourrait remplacer Beye au Stade Rennais

Mohamed Toubache-Ter confirme les remous alors que le SRFC se déplace demain à Bollaert. « Les réunions s’enchaînent à Rennes. Réflexion en cours du board rennais sur le sort du coach. Rien d’acté !! Sébastien Tambouret se tient prêt en cas d’intérim ». Rien n’est acté, mais les signaux sont clairs. Habib Beye jouera gros sua la pelouse du RC Lens. Qui pourrait donner un coup de pouce à Haise, son ancien, coach, avec donc Tambouret pour assurer l’intérim ? Réponse très bientôt…