Stade Rennais Mercato : après Fofana, Samba et Frankowski, un autre ancien du RC Lens a été visé !

Par William Tertrin - 4 Fév 2026, 21:00
Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille.
Le Stade Rennais a tenté un incroyable coup en approchant Nampalys Mendy, ancien du RC Lens, pour renforcer son milieu. Mais dans le sprint final du mercato, Watford a totalement changé la donne.

Rennes voulait un autre ex-Lensois, après Samba, Frankowski et Fofana

Le Stade Rennais est bien connu pour accueillir beaucoup d’anciens du RC Lens. Après avoir fait venir, dans l’ordre, Seko Fofana (désormais en prêt à Porto), Brice Samba, ou encore Przemysław Frankowski ces dernières saisons, le Stade Rennais souhaitait poursuivre son recrutement « made in Lens ». Nampalys Mendy, solide milieu défensif formé à Monaco et ex du RCL de 2023 à 2025, était la nouvelle cible des dirigeants bretons pour muscler l’entrejeu, alors que le club se préparait au potentiel départ de Glen Kamara. À Lens, c’était Arnaud Pouille, Président Exécutif – Directeur Général rennais, qui l’avait fait venir.

Des offres alléchantes et la bataille polonaise sur la table

Rennes n’était pas seul : l’AS Monaco, club formateur de Mendy, surveillait son dossier pour un retour d’expérience. Mais c’est l’Arka Gdynia, challenger polonais, qui a sorti le grand jeu en proposant un contrat de 18 mois et un salaire record jamais aligné par le club. Leur objectif était clair : s’offrir un capitaine charismatique capable de changer de dimension et d’inspirer la ligue polonaise.

Watford surprend et bloque un départ annoncé

Alors que tout semblait réuni pour un transfert, rebondissement lors de l’ultime soirée du mercato : Mendy réapparaît dans le onze de départ de Watford face à Hull City, une première en quatre mois. Ce choix inattendu a pris tout le monde de court, alors que le joueur de 33 ans pensait déjà à un nouveau défi en Ligue 1 ou à l’étranger.

Mendy, pièce maîtresse pour la fin de saison des Hornets

Pour Watford, ce maintien surprise est un signal fort : l’expérience du champion d’Afrique est jugée indispensable pour jouer la montée en Championship. Mendy retrouve ainsi un rôle central, et le club referme la porte à un départ potentiel. Résultat : Rennes doit renoncer à l’idée de réunir un nouvel ancien Lensois sous le maillot breton, tandis que l’international sénégalais se voit offrir une nouvelle chance de briller en Angleterre.

