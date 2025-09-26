Joueur du RC Lens entre 2023 et 2025, Nampalys Mendy a vécu une saison dernière particulièrement compliquée sous Will Still. Il a d’ailleurs fait certaines révélations.

Arrivé sur le tard au RC Lens en septembre 2023, Nampalys Mendy est venu renforcer l’entrejeu de Franck Haise lors de la saison marquée par le retour en Ligue des Champions, avant d’être mis au placard la saison dernière sous Will Still. Le milieu sénégalais avait pourtant démarré comme titulaire lors de la première journée à Angers, avant de peu à peu disparaître.

Il était ensuite revenu dans le onze à la surprise générale en mars dernier sur la pelouse de l’OM, puis face à Rennes et Lille, avant de connaître une nouvelle période sur le banc, puis de revenir en force sur les trois derniers matchs de la saison. Une gestion assez mystérieuse, marquée par une déclaration étonnante à la mi-temps du derby retour contre le LOSC (perdu 1-0), où il avait pointé du doigt la tactique mise en place.

« Ils ont joué avec moi »

Désormais joueur de Watford après avoir quitté le club libre de tout contrat, Mendy a reconnu qu’il avait eu du mal à vivre cette situation, dans une interview pour Sport News Africa. « Je ne sais pas moi-même… Je n’ai pas maîtrisé tous les éléments, mais ce n’était pas une question de football. » Selon lui, la décision n’était pas sportive : « Ce n’est pas la raison pour laquelle je n’ai pas eu de temps de jeu. C’était plutôt une décision de la direction. Quand j’allais voir l’entraîneur pour comprendre pourquoi je ne jouais pas, il me disait que c’était un choix dicté par la direction. Quand j’allais voir les dirigeants, ils me disaient que c’était le choix du coach… Ils ont joué avec moi. »

Malgré cela, le milieu a tout de même retrouvé un peu de temps de jeu en fin de saison : « J’ai pu avoir des occasions de jouer et, quand j’étais sur le terrain, j’ai montré de bonnes choses. » Resté jusqu’au terme de son contrat malgré des opportunités de départ l’été dernier, Mendy espère désormais se relancer en Championship : « Je me connais et j’ai confiance en mes qualités. J’ai envie de faire de grosses performances et d’apporter toute mon expérience quand j’en aurai l’occasion. J’ai aussi l’ambition de retrouver l’équipe nationale. »